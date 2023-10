Bobb suger til seg inntrykk på landslagssamling – kan bryte akademibarriere

– Jeg er blitt veldig godt mottatt. Gutta er så hyggelige, og støtteapparatet hjelper masse. Klart det er spesielt å være i en A-landslagstropp for første gang, og blant spillere med så store navn. Det er en veldig kul opplevelse, sa Bobb da det var NTBs tur til å prate med ham.

Ved uttaket sa Ståle Solbakken at Bobb er aktuell både for startplass og innhopp under samlingen. Norge møter Kypros borte torsdag og Spania hjemme søndag i EM-kvalifiseringen.

– Jeg har ikke spesielle forventninger (til spilletid), men gleder meg veldig til å se hvordan det er her og lære så mye som mulig, sier Bobb til NTB.

Flere spillere utviklet i akademiene til Manchester-klubbene City og United er senere blitt profiler på landslaget, men alle måtte søke seg til andre klubber da de nådde seniornivå. Det er bare å nevne navn som Omar Elabdellaoui (City), Joshua King og Mats Møller Dæhli (United). Bobb kan bli den første som etablerer seg i Manchester-klubben som utviklet ham.

En drøm

Bobb er etter fire år i City-akademiet innlemmet i Pep Guardiolas førstelagsstall, og i september debuterte han både i Premier League og Champions League, for en klubb som er tittelforsvarer i begge turneringer.

– Det var en drøm, så klart. Det er kanskje den beste troppen i verden. Det er store navn der, men gode muligheter til å lære. Det er utrolig kult å være med, og jeg håper at det fortsetter, sier han.

Bobb svarer bekreftende på NTBs spørsmål om han har tenkt over at han kan bli den første nordmann som etablerer seg i en av Manchester-klubbenes førstelag etter å ha kommet opp akademiveien.

– Ja, men jeg føler jeg fortsatt har en … ikke en lang vei, men jeg er ikke helt der jeg vil ennå. Men ja, det hadde vært veldig kult. Det har vært veldig gode spillere i de akademiene før, og jeg håper å følge opp det de har gjort, sier han.

Solbakken føler at Bobb er på rett sted selv om han konkurrerer om spilletid med verdensstjerner.

Oscar Bobb møtte mediene i Larnaca tirsdag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Et godt sted

– Det er ingen grunn til å stresse, for han er et veldig godt sted der han får god oppfølging. City har solgt eller lånt ut noen andre unggutter. Det tyder vel på at de har en plan med ham, sier landslagssjefen.

– Jeg snakket med Oscar i går. Han er en veldig fornuftig og spillesugen ung mann som gleder seg. Selvfølgelig har han noen ekstra sommerfugler, slik er det alltid på første samling.

Solbakken har mye pent å si om unggutten, ikke minst om hans utviklingspotensial.

– Han er 20 år og har knapt spilt en A-kamp. Han kan bli bedre på alt, men allerede er han bedre enn mange i veldig mye. Nærteknikk, rykk og spilleforståelse er veldig, veldig bra allerede. Hvis han får litt mer spilletid så kan han nok bli litt raskere over distanse og litt tøffere, sier han.

Pep Guardiola har også kommet med rosende ord om det unge talentet. Blir det vanskelig for en 20-åring å holde beina på jorden?

– Det blir ikke sagt til meg, da. Litt får jeg jo med meg her og der, men jeg hører ikke så mye på det. Jeg prøver å holde det til siden, sier Bobb.