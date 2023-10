Sveriges landslagssjef åpner for Saudi-Arabia: – Kan sikre framtiden min

– Ville jeg ikke kunne reise dit hvis jeg får et veldig godt tilbud hvor jeg kan sikre framtiden min, og også mine barn og barnebarn? sier Andersson til TV4s Fotbollskanalen.

Tre poeng borte mot Belgia i EM-kvalifiseringen om en uke er et must om Sverige skal nå fotball-EM. Trolig holder ikke det heller, og da vil den pågående kvalifiseringen til Sverige være det siste Andersson gjør som landslagssjef.

I intervjuet sier 61-åringen at han ikke føler seg ferdig med trenerrollen. Stadig flere spillere og trenere har reist til Saudi-Arabia, et land som får skarp kritikk for brudd på menneskerettigheter. Satsingen på fotball og annen idrett i landet omtales av kritikerne som sportsvasking.

Andersson er ikke fremmed for å gjøre en jobb der om tilbudet kommer.

– I utgangspunktet må du verdsette det hvis noe slikt dukker opp. Da må du veie alle aspekter. Ett av aspektene er om det er moralsk riktig.

– Samtidig ble dette spørsmålet tatt opp da det var Qatar-VM (2022). Så gikk man inn på regjeringens nettside, og der sto det at vi har en ambassade som åpnet i 2013, og det var vel for å ha handelsutveksling med Qatar. Det er mange svenske selskaper som samarbeider med det landet, sier Andersson.

Steven Gerrard (Al-Ettifaq) og Roberto Mancini (Saudi-Arabias herrelandslag) er de mest kjente trenerne som har takket ja til en jobb i Saudi-Arabia.