Solbakken om Saudi-Arabias VM-søknad: – Jeg skal ikke ta den debatten

Mandag bekreftet Saudi-Arabia at de kommer til å søke om vertskapet for VM i 2034. Det skjer et snaut år etter at det mye omtalte verdensmesterskapet i Qatar gikk av stabelen.

Norges Fotballforbund var svært kritiske til at Qatar ble valgt som VM-vert. Spørsmålet om boikott var oppe.

Solbakken ble spurt om Saudi-Arabias VM-søknad på en pressekonferanse på Kypros mandag.

– Det som er helt sikkert er at jeg ikke er landslagssjef og skal ta den debatten i Dagsnytt 18 i 2034. Det er det noen andre som får gjøre, sa Solbakken.

Peker på forbundsledelsen

Landslagssjefen mener det er ledelsen i forbundet og politikere som best kan svare på spørsmål rundt det.

– Det har vi gode politikere til, og hvis det er noen som skal stå på barrikadene for at det skal stilles de riktige spørsmålene rundt det, så er det vår politiske ledelse. Jeg hadde vært mer urolig om det var noen andre naboland, sa Solbakken.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson har tidligere uttalt at han ikke er fremmed for å ta en jobb i saudiarabisk fotball om han skulle få tilbudet.

– Ville jeg ikke kunne reise dit hvis jeg får et veldig godt tilbud hvor jeg kan sikre framtiden min, og også mine barn og barnebarn? har Andersson sagt til TV4s Fotbollskanalen.

Sa nei til lukrativt tilbud

Solbakken er av en annen oppfatning. Han har fra før sagt nei til et tilbud fra Midtøsten.

– Jeg er for gammel til å bruke tid på det. Jeg skal ikke stå her å være så breial og si at jeg aldri kunne gjort noe slik. I 2013 kom det et fly til København, så ringte det en sjeik og lurte på om jeg kunne ta en tur på den flystripa for treneren hans hadde blitt syk. Det var mange nuller i tilbudet, sa Solbakken.

Det endte med at han takket nei og ble i København.

– Jeg sa nei til det, men det var ikke noe sportsvasking-tema som surret rundt da. Det var ikke et tema for meg. Jeg hadde en god jobb i København og jeg var ikke særlig fristet av landet eller kvaliteten, fortsatte landslagssjefen.

