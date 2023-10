Haaland-tall vekker oppsikt – bunnotering for City under Guardiola

Det er det laveste antallet avslutninger Manchester City har hatt i Premier League siden Pep Guardiola tok over, melder statistikktjenesten Opta. Han har ledet City i 274 Premier League-kamper.

Da Guardiola ble konfrontert med tallene, svarte han:

– De (Arsenal) forsvarte seg godt. Hvor mange skudd hadde de? spurte Guardiola, ifølge The Telegraph.

Martin Ødegaard og co. hadde tolv avslutninger.

– OK, de vant i det minste. Vi hadde ikke mye. Vi ønsket en annen type kamp, men det er hva det er, sa Guardiola.

– Anonym

For Haaland ble det en tøff kamp mot blant andre midtstopper William Saliba. Ifølge Sofascore er det tredje gang på 65 City-kamper at lysluggen ikke har kommet til skudd. Det samme skjedde også mot Tottenham i vinter og Arsenal i starten av august.

Haaland har spilt tre kamper uten å score for Manchester City. Han er likevel toppscorer i Premier League med åtte nettkjenninger, to flere enn svenske Alexander Isak.

Mot Arsenal hadde jærbuen 23 ballberøringer. Fotballekspert Gary Neville omtalte Haaland som «anonym».

Manglet nøkkelspillere

«Han bandt opp forsvarerne godt, men ser ut til å ha mistet litt aura», er konklusjonen i Manchester Evening News, som gir ham 6 på børsen. Avisen fastslår også at det ble skapt få sjanser til ham.

«De siste ukene har han fått sjanser, men bommet. Det er en større bekymring for ham personlig, men søndag ble han et offer for Citys kamp», skriver Sam Lee i The Athletic.

Telegraph-journalist Matt Law slår fast at Manchester City hadde et problem med kreativiteten. Midtbanemann Rodri var ute med suspensjon etter sitt røde kort. Kevin de Bruyne mangler stadig.

– Det at vi ikke hadde Rodri, gjorde at jeg ville ha mer beskyttelse av ballen med Rico (Lewis), Bernardo (Silva) og Mateo (Kovacic). Det var derfor vi bestemte oss for ikke å starte med Jack (Grealish), sa Guardiola.

(©NTB)