Søndagens direkte TV-sport, Ødegaard mot Haaland i London

05.00: Golf, International Series Singapore, Asian Tour. (Viasat Golf)

08.30: Sykkel, verdenstouren, Tour of Hainan. (Eurosport 1)

11.45: Sykkel, europatouren, Tyrkia rundt. (Eurosport 1)

12.20: Terrengløp, NM i terrengløp, 6 km for kvinner og 10 km for menn fra Frognerparken. Henrik Ingebrigtsen er blant utfordrerne her. (NRK 1)

12.30: Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai. (Eurosport N)

12.30: Golf, europatouren, Alfred Dunhill Links Championship. Dårlig væ lørdag gjorde at tredje runde ble utsatt til søndag, og turneringen avsluttes mandag. Kristian Krogh Johannessen er norsk deltaker. Etter å ha gjort 75-runder både på St. Andrews (torsdag) og Carnoustie (fredag) har han bare sju mann bak seg på resultatlista og lite håp om å kvalifisere seg til siste runde, men han får likevel spille søndag. Da skal han gå 3. runde på Kingsbarns, den tredje av banene som benyttes i turneringen. (Viasat Golf)

13.00: Fotball, skotsk Premier League, St. Mirren - Rangers fra New St. Mirren Park. (Viasport 3)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, Schalke 04 - Hertha Berlin fra Veltins-Arena. (Viasport 1)

13.30: Fotball, engelsk Women’s Super League: Manchester City - Chelsea. (Viasport+)

14.00: Fotball, spansk La Liga: Villarreal - Las Palmas fra Estadi El Madrigal. (TV 2 Sport Premium2)

14.00: Orientering, EM i Italia, knockoutsprint. (NRK 1)

14.00: Snooker, English Open, finale. (Eurosport 1)

14.30: Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai. (Eurosport Norge)

14.30: Fotball, Æresdivisjonen i Nederland,: Ajax - AZ Alkmaar fra Amsterdam Arena. (Viasport 2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League (8. runde): Brighton - Liverpool fra Falmer stadium. (Vsport Premier League), West Ham - Newcastle fra London Stadium. (Vsport Premier League 1), Wolverhampton - Aston Villa fra Molineux Ground. (Viasport Premier League 2)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (26. runde): Start - Kongsvinger fra Sparebank Sør Arena. Skal gjestene ha håp om direkte opprykk bør de vinne denne. Start kjemper febrilsk for å kapre en av kvalifiseringsplassene. (TV 2 Sport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayer Leverkusen - Köln fra BayArena. Hjemmelaget kommer fra 2-1 seier over Molde i Europaligaen, (Viasport 1)

15.30: Sykkel, Paris-Tours. (TV 2 Sport Premium)

16.00: Skihopp, laghopp mixed, Sommer Grand Prix i Klingenthal. (Viasport 3)

16.15: Fotball, spansk La Liga: Atletico Madrid - Real Sociedad fra Wanda Metropolitano. (TV 2 Sport Premium 2)

17.00: Sandvolleyball, VM i Mexico, dag tre av gruppespillet. (Viasport+)

17.00: Fotball, eliteserien menn (24. runde): Molde - Bodø/Glimt fra Aker stadion. Begge lag tapte sine Europakamper med ett mål torsdag. (TV 2)

17.30: Fotball, Premier League (8. runde): Arsenal - Manchester City fra Emiretes stadium. Forrige sesongs to beste lag braker sammen i London, og det med to nordmenn i hovedrollene. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har allerede møttes denne sesongen. I Community Shield-finalen var det Ødegaards Arsenal som trakk det lengste strået. Nå står de opp mot hverandre igjen, og ekstremt viktige poeng står på spill. Det er duket for en spesiell søndagskveld på Emirates. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayern München - Freiburg fra Allianz Arena. (Viasport 2)

18.30: Fotball, spansk La Liga: Alaves - Real Betis fra Estadio de Mendizorroza. (TV 2 Sport Premium2)

18.30: Fotball, spansk La Liga: Celta Vigo - Getafe fra Estadio Municipal de Balaídos. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Sykkel, terrengsykkel, cross country kvinner og menn. (Eurosport N)

19.00: Motorsport, Formel 1, F1 Qatar GP. (Viasport 1)

19.15: Håndball, Rema 1000-ligaen kvinner: Storhamar - Larvik. (TV 2 Sport2)

19.15: Fotball, eliteserien menn (24. runde): Vålerenga - Brann fra Intility Arena. Brann har ikke vunnet her siden 2017. Men de har seks strake seire i serien nå og jakter bronsemedalje. (TV 2 Sport1 )

19.30: Fotball, tysk Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Heidenheim fra Deutsche Bank Park. (Viasport 2)

20.00: Snooker, English Open, finale. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA-touren, The Ascendant LPGA. (Viasat Golf)

20.00: Motorsport, Nascar Cup Series, Bank of America ROVAL 400. (Viasport 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, Granada - Barcelona fra Nuevo Estadio de Los Cármenes. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Dart, World Grand Prix of Darts, dag 7 - finaler. (Viasport+)

23.15: Golf, PGA-touren, Sanderson Farms Championship. (Eurosport N)

03.00: Sandvolleyball, VM i Mexico, gruppespill dag 3. (Viasport+)