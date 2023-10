Skrekktakling mot Ødegaard. Arsenals revansje.

Arsenal tok imot City vel vitende om at Manchester City hadde vunnet de tolv siste kampene i Premier League. Det var London-klubbens lengste tapsrekke mot noe lag i klubbens historie.

Martinelli, som har vært ute med skade de siste fem kampene, men var tilbake etter pause. Tre minutter før slutt avsluttet han via Nathan Aké, og Arsenal jublet vilt.

Det er første gang siden vinteren 2018 at City har tapt to Premier League-kamper på rad. Sist ble det 1-2 mot Wolverhampton.

Haaland tuslet av banen uten scoring for tredje kamp på rad. Han har scoret ett mål på de fem siste kampene.

– Foreløpig har ikke Haaland kommet til noen stor sjanse. Det er sjelden man ser, konkluderte Viaplays ekspert Nils Johan Semb med ti minutter igjen av kampen.

Dommerkritikk

Etter den første omgangen var det stort sett Mateo Kovacic det ble snakket om. Kroaten satte inn to sugende taklinger på henholdsvis Martin Ødegaard og Declan Rice. Den første fikk han kort for, men han slapp unna marsjordre etter sin takling nummer to.

– Det er en feil av dommeren. Kovacic må gå for den. Det er utrolig at han ikke må det, sa ekspert Gary Neville.

Viaplay-ekspert Pål André Helland mener Kovacic burde fått det røde kortet allerede etter den første taklingen på Ødegaard.

Slapp med skrekken

City startet kampen best, men Declan Rice reddet på strek. Nathan Aké var nær like etterpå, men Arsenal holdt unna. David Raya holdt også på å rote det til helt bakerst hos Arsenal, men slapp med skrekken da hans klarering gikk i Julian Alvarez og i nettveggen.

City festet grepet noe mot slutten av kampen, men klarte ikke å få scoringen. Så dukket Martinelli opp.

Seieren sender Arsenal helt opp i ryggen på City. Det er ett poeng opp til de lyseblå for Ødegaard og co. Tottenham topper to poeng foran sin byrival.