Reiten scoret i vill kamp – dommeren kritiseres etter kontroversiell utvisning

Utvisningen skapte store reaksjoner i den intense kampen.

Citys Greenwood, med et gult kort fra før, brukte over 20 sekunder på et frispark på egen halvdel, og dommer Emily Heaslip var nådeløs. Greenwood måtte i dusjen.

«Fryktelig avgjørelse. Aldri drøying av tid», skriver landslagsspiller og Arsenal-spiller Beth Mead på X/Twitter.

Gule kort haglet

Tidligere landslagsspiller Lianne Sanderson var kritisk overfor dommer Heaslip etter første omgang.

«Beklager, men avgjørelsene i denne kampen har vært sørgelige. Dommeren har ingen kontroll på kampen», skrev Sanderson.

Den første omgangen hadde også fem andre gule kort.

Ti minutter før slutt fikk Lauren Hemp sitt andre gule kort etter holding i duell med Lauren James.

100 minutter

City med ni spillere kunne faktisk gjort 2-0, men var ikke presise nok i boksen. Julie Blakstad kom inn fem minutter før slutt.

Reiten og co. presset på for 1-1 på overtid. Tverrliggeren og City-forsvaret sto i veien helt til Reiten kjempet inn utligningen fra kloss hold.

Da klokken hadde rundet 100 minutter, headet Sam Kerr i tverrliggeren for Chelsea. London-laget startet sluttspurten for sent og måtte nøye seg med ett poeng i bagasjen hjem til London.

Maren Mjelde satt på benken hele kampen for Chelsea.