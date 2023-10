Gladmelding til Solbakken: Nusa med i Brugge-troppen tross usikkerhet

Club Brugge har på egne nettsider publisert listen over de 20 spillere som er aktuelle for spill mot Standard Liege. Der figurerer Nusa.

Vingen har slitt med en belastningsskade i ryggen den siste tiden og har knapt spilt fotball for klubblaget siden forrige landslagssamling.

Da trener Deila møtte til pressekonferanse fredag, fikk han spørsmål om mulighetene for at Nusa og danske Andreas Skov Olsen kan være aktuell for landslagsspill etter sine skader.

– Jeg vil helst at begge ikke spiller, svarte telemarkingen.

Deretter røpet Deila at han har diskutert Nusas situasjon med landslagssjef Solbakken.

– Jeg har vært i kontakt med Solbakken. Nusa har faktisk ikke en langtidsskade for øyeblikket, men vi er enige om at vi må beskytte Antonio slik at situasjonen ikke forverres som gjør at han blir ute i lang tid, sa Deila.

– Akkurat nå er det derfor liten sjanse for at han får delta i landskampene, la Brugge-sjefen til.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa da han tok ut troppen til kampene mot Kypros og Spania at han håpet Deila ville gi Nusa spilletid i forkant. Nå er det en sjanse for det søndag.