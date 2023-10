Brækhus vil ha omkamp i Norge: – Hadde lett solgt ut en arena

Brækhus ga Harper tøff kamp om WBA-tittelen i Sheffield lørdag, men det endte uavgjort etter at to dommere ga bokserne lik poengscore.

– Jeg føler at jeg gjorde akkurat nok til å vinne, men det er min egen feil når jeg lar det bli så jevnt. Jeg burde ha giret opp, men jeg følte den ekstra vakten Cecilia har. Jeg vil takke henne for en flott kamp, sa Harper til DAZN.

Ble utsatt

Søndag skriver Brækhus at hun har noe uoppgjort med sin motstander. En kamp på norsk jord er det store ønsket.

«Tusen takk for all støtten. Jeg er så takknemlig. Vi bokset en kamp i hennes hjemby, og til tross for omstendighetene, greide vi å få uavgjort. Vi har noe uoppgjort og jeg ville elsket en omkamp i Norge. Vi hadde lett solgt ut en arena, akkurat som jeg har gjort før», skriver Brækus på X/Twitter.

Brækhus skulle egentlig ha bokset VM-kamp mot Harper i Dublin i mai, men måtte melde forfall fordi hun kampdagen våknet med sterke forkjølelsessymptomer.

Promotor var kritisk

Kampen gikk i lett mellomvekt. Det sto om WBA-tittelen til 26-årige Harper og om den ledige WBO-tittelen. Harper beholder sin tittel, mens WBA-tittelen fortsatt er ledig.

En dommer hadde 97-93 i favør av Harper, mens de to andre hadde 95-95. Dermed ble det uavgjort ved flertallsavgjørelse. Det fikk promotor Eddie Hearn til å rase.

– Dommerne er inkompetente. Harper skulle fått seieren og hatt begge titlene, sa han ifølge BBC.

Brækhus var ubeseiret i weltervekt helt til hun tapte to ganger for Jessica McCaskill i 2020 og 2021. Av hennes 39 kamper har 28 stått om VM-titler.