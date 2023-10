Berget-hattrick senket Rosenborg: – Godt å kjenne at det sitter

Berget har levert godt for Sarpsborg etter returen til Eliteserien og har scoret fire ganger på fire kamper. Tre av dem kom i nedsablingen av Rosenborg på hjemmebane søndag. Den siste scoringen var av det svært lekre slaget da han lobbet ballen over RBK-keeper Sander Tangvik.

– Det ligger å vipper det så får jeg og vi satt de siste der. Det er klart det er deilig for min egen del å få et hattrick. Det ble noen bra mål og jeg var der i dag. Det var godt å kjenne at det sitter, sa Berget til TV 2.

– I dag trives jeg veldig godt. Det er absolutt aktuelt å bli her videre etter i år, fortsatte han.

Ramon-Pascal Lundqvist scoret to ganger for vertene søndag. Sarpsborg har bare tapt én av sine siste seks seriekamper. Etter en tett og jevnspilt kamp tok vertene over banespillet etter en drøy time og avgjorde kampen.

Emil Frederiksen og Ole Sæter scoret hvert sitt for RBK, men trønderne måtte reise hjem med nok et poengtap i bagasjen. Rosenborg har ikke vunnet på sine fire siste kamper. I neste kamp venter nedrykkstruede Stabæk.

Sæter har scoret seks mål hittil denne sesongen. Spissen har mistet mange kamper med skade og skrev i september ny kontrakt med trønderne.

Sarpsborg møter nedrykkstruede Aalesund neste runde, mens RBK tar imot Stabæk.

Stillingskrig

Sarpsborg fikk en kjempesjanse tidlig i kampen, men keeper Sander Tangvik stoppet en dobbeltsjanse. Senere prøvde også Frederiksen seg for RBK. Sarpsborg-keeper Kjetil Haug gjorde en flott redning.

Hjemmelaget tok ledelsen etter 41 minutter. Mikkel Maigaard slo en innsvinger som en umarkert Lundqvist stanget i nettet.

Fem minutter etter pause forsøkte Frederiksen seg med en lik avslutning som i 1. omgang, og denne gangen gikk den i nettet. Skuddet fra 17 meter gikk i en bue over Haug.

Sju minutter senere var vertene tilbake i ledelsen etter at Berget stanget innlegget fra Simon Tibbling i nettet, men ledelsen varte ikke lenge.

Hattrick

Sæter fikk sjansen fra straffemerket etter at Ísak Thorvaldsson ble dyttet over ende av Bjørn Inge Utvik. Dommeren dømte først frispark, men VAR gikk inn og besluttet at taklingen skjedde inne i 16-meteren.

Etter Sæters utligningsmål fikk Berget en kjempesjanse til å score igjen, men headingen fra kloss hold traff tverrliggeren.

Likevel skulle det renne inn mål det siste kvarteret. Først sendte Lundqvist vertene opp i 3-2 etter at Håkon Røsten handset i 16-meteren. Etter 80 minutter spilte Sarpsborg god fotball og Berget scoret fra kloss hold.

Noen minutter før slutt kom Berget og Rafik Zekhnini alene gjennom. Sistnevnte slo en flott pasning og Berget gjorde ingen feil alene med Tangvik.