Tottenham-manager med tøft VAR-oppgjør: – Ikke klar for sporten vår

Videodømming har vært gjenstand for en voldsomt opphetet debatt etter at Liverpool feilaktig fikk et mål annullert i Premier League-oppgjøret mot Tottenham sist helg.

Fredag ble VAR igjen et tema da Tottenham-sjef Postecoglou møtte til pressekonferanse foran helgens ligamøte med Luton. Managerprofilen lot ikke sjansen gå fra seg til å utdype hvor han selv står i debatten.

– Jeg tror ikke den teknologien er klar for sporten vår. Jo mer vi bruker VAR for tiden, jo verre blir det, sa han ifølge avisen The Guardian.

– VAR ble innført til bruk i tilfeller der det blir begått klare og åpenbare feil. Det virker som det brukes til alt nå. Vi er ikke rugby, vi har ikke stans i spillet hele tiden. Det jeg alltid har elsket med England er det frenetiske tempoet i kampene, la han til.

[ Kommentar: VAR er kanskje ikke kommet for å bli ]

Det engelske dommerorganet PGMOL har i etterkant innrømmet feilen i sist helgs kamp mellom Liverpool og Tottenham.

Tabben ble tilskrevet svikt i konsentrasjonen og fokuset til VAR-dommerne Darren England og Dan Cook. De ble midlertidig suspendert i to kamper.