Sterling herjet i snuoperasjon mot Berges Burnley

28-åringen står med 82 landskamper og 20 mål siden debuten for elleve år siden. I troppen som ble tatt ut tidligere denne uken, var han ikke blant England-manager Gareth Southgates utvalgte.

Wilson Odobert scoret kampens første mål etter et kvarter, men deretter skulle det bli hett rundt ørene til Sander Berge og de andre Burnley-spillerne.

Først kom et selvmål fra Ameen Al-Dakhil, før et straffemål fra Cole Palmer snudde kampen for Chelsea.

Bak begge målene var Raheem Sterling. Først avsluttet han via Al-Dakhil, og så skaffet han straffen som gjorde at Palmer fikk sitt første Chelsea-mål.

3-1 satte Sterling inn selv på sikkert vis da han kom seg løs i 16-meteren. Nicolas Jackson gjorde 4-1 et kvarter før slutt. På det siste målet var Sterling tredje sist på ballen.

Sterling var heller ikke i den forrige England-troppen som spilte EM-kvalifiseringskamper i september.

England møter Australia i en privatlandskamp 13. oktober. Fire dager senere kommer Italia på besøk i EM-kvalifiseringen. England har los på direkte kvalifisering med 13 poeng etter fem kamper.