Solbakken kritiserer Danmarks fotballpresident: – Det gir ingen mening

– Dette hemmeligholdet rundt hva du har stemt på som demokratisk valgt leder gir ingen mening. Hvis man er demokratisk valgt i en organisasjon, mener jeg at det er en sølvfølge og en plikt at man er åpen om hva man har stemt, sier Solbakken til Tipsbladet.

I slutten av september vedtok styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å gjenåpne døren for russiske U17-landslag, som har vært utelukket fra konkurranser siden Russlands invasjon av Ukraina.

I Danmark har saken fått temperatur ettersom Møller ikke har villet avsløre hvilken side i saken han står på. Han opplyste fredag at Uefa, hvor Møller selv er i styret, ikke har tatt en endelig beslutning – til tross for at Uefa selv opplyste om en enighet.

– Man representerer ikke seg selv, man representerer en organisasjon, et fotballforbund. Man er der på vegne av noen andre, sier Solbakken.

– Da kan man ikke holde hemmelig hva man stemmer på når man er bortreist med mandat til å stemme på en bestemt måte fra en organisasjon. Du kan ikke kjøre solo, uansett om du heter Jesper Møller, Jesper Hansen eller Jesper Olsen, forteller den norske landslagssjefen videre.

Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt har vært blant dem som har gått ut og krevd å få vite hva Møller stemte.

DBU har opplyst at Møller ønsker å «overholde Uefas retningslinjer om taushetsplikt og dermed ikke referere fra møtet eller informere om avstemningen».

– DBUs holdning er den samme som før: Vi støtter skjerpede sanksjoner mot Russland i alle sportslige sammenhenger, fordi Russland bryter internasjonale regler og lovverk. Derfor må vi til gjengjeld rette oss etter FN-konvensjoner, også de om barn, sa Møller fredag.