Scott McTominay reddet Manchester United – vendte til seier med to overtidsmål

Det var Uniteds første Premier League-seier på Old Trafford siden Nottingham Forest ble slått 3-2 26. august.

– Det er nok et av mine beste øyeblikk på en fotballbane. To mål på overtid er bare helt utrolig. Jeg er glad for å bidra og vise hva jeg er god for, sa McTominay i seiersintervjuet vist på Viaplay.

Vertene fikk nok en gang en tung start på kampen da Brentford stormet i angrep etter 26 minutter.

Victor Lindelöf klarerte ballen, men til svenskens frustrasjon gikk den rett til Yoane Wissa, som sendte den videre til Mathias Jensen. Dansken satte skuddet midt på mål, men likevel klarte André Onana å slippe den inn i nettet bak seg.

– Det er keepertabbe, konstaterte Viaplay-kommentator Kasper Wikestad, som fikk støtte av sine kollegaer i studio:

– Onana er ikke en dårlig keeper, han er bare en dårlig Manchester United-keeper. Det vi ser, er en keeper blottet for selvtillit, sa Jan Åge Fjørtoft i pausen.

Casemiro-slakt

Viaplay-eksperten var heller ikke nådig mot Uniteds brasilianske midtbanegeneral.

– Nå trenger ten Hag å gå inn I garderoben og ta hårføneren på disse spillerne. Jeg ville begynt å si til Casemiro «What the f … are you doing?», sa Fjørtoft.

Da 2. omgang startet, ble det klart at brasilianeren var tatt av til fordel for danske Christian Eriksen.

Ten Hag prøvde desperat på å gjøre flere grep ved å ta ut Marcus Rashford, Mason Mount, Sofyan Amrabat og Lindelöf til fordel for Alejandro Garnacho, Antony, Scott McTominay og Anthony Martial.

På overtid fikk nederlenderen uttelling da McTominay satte inn to raske mål for rødtrøyene.

Overrasket

United-manageren valgte en overraskende startoppstilling med både Harry Maguire og Jonny Evans på stopperplass.

Evans gjorde et overraskende comeback på Old Trafford i sommer etter å ha vært borte fra klubben siden 2015. 35-åringen fikk redebuten sin da han kom inn mot slutten av kampen mot Arsenal, og siden har han både startet borte mot Burnley og fått et innhopp hjemme mot Crystal Palace.

I tillegg til veteranen Evans og hardt kritiserte Maguire, fant ten Hag også plass til Lindelöf og Diogo Dalot på backene.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag, 8. runde:

Manchester United – Brentford 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Mathias Jensen (26), 1-1 Scott McTominay (90), 2-1 McTominay (90).

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Aaron Hickey, Christian Nørgaard, Nathan Collins, Vitaly Janelt, Neal Maupay, Brentford.

Manchester U. (4-2-3-1): André Onana – Diogo Dalot, Jonny Evans, Harry Maguire, Victor Lindelöf (Anthony Martial fra 71.) – Casemiro (Christian Eriksen fra 45.), Sofyan Amrabat (Scott McTominay fra 86.) – Bruno Fernandes, Mason Mount (Antony fra 61.), Marcus Rashford (Alejandro Garnacho fra 62.) – Rasmus Højlund.

Brentford (3-2-3-2): Thomas Strakosha – Nathan Collins, Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer – Mads Roerslev, Aaron Hickey – Mathias Jensen (Saman Ghoddos fra 82.), Christian Nørgaard, Vitaly Janelt (Frank Onyeka fra 68.) – Bryan Mbeumo, Yoane Wissa (Neal Maupay fra 69.).

Øvrige kamper: Luton – Tottenham 0-1, Burnley – Chelsea 1-4, Everton – Bournemouth 3-0, Fulham – Sheffield U. 3-1.

Senere kampstart: Crystal Palace – Nottingham Forest (18.30).

Spilles søndag: Brighton – Liverpool, West Ham – Newcastle, Wolverhampton – Aston Villa, Arsenal – Manchester C.

---