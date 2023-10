Festfotball fra nedrykksklare Skeid – tok første seier på fire måneder

– Hvor har dette Skeid-laget vært resten av sesongen? Da hadde det aldri vært snakk om nedrykk, sa TV 2-kommentator Robin Berntsen.

Trenerveteran Arne Erlandsen tok over Skeid i slutten av august. Det har resultert i seks strake tap før oppturen mot Sandnes Ulf. Rogalendingene kom til Oslo med tre kamper uten tap, men så sa det stopp.

– Du må vise deg, var Skeid-trener Erlandsens gjentakende beskjed til spillerne sine underveis i kampen.

Det må man kunne fastslå at de gjorde.

Kjempescoring

Etter 34 minutter ble det jubel på Nordre Åsen. Marcus Melchior satte inn 1-0 etter godt forarbeid av Noa Williams. Så vartet Simen Kvia-Egeskog opp med en kjempescoring. Lånespilleren fra Viking fikk ballen like utenfor 16-meteren og hamret den opp i hjørnet.

Williams fikk æren av å sette inn 3-0 etter en flott opprulling av Skeid ti minutter ut i 2. omgang. Det var det andre målet for sesongen til svensken, som involvert i stort sett alt Skeid foretok seg i angrep.

Skeid hadde gått 14 kamper uten en seier. Den forrige trepoengeren kom mot Bryne (2-0) 6. juni. Forrige rundes tap for Mjøndalen gjorde nedrykket klart for de rødkledde.

Avgjorde på overtid

Sogndals håp om direkte opprykk lever fortsatt etter Erik Flatakers overtidsmål i 2-1-seieren over Moss. Jónatan Ingi Jónsson sendte Sogndal i føringen 20 minutter før slutt. Tre minutter senere utlignet Cláudio Braga for bortelaget, men Flatakers mål gjør at det er seks poeng opp til KFUM. «Kåffa» har én kamp mer å spille.

Mjøndalen spilte 0-0 mot Raufoss. Bruntrøyene, som nå har plukket sju poeng på de fire siste kampene, kjemper for å unngå nedrykk. Det er tre poeng ned til Jerv på kvalifiseringsplass som har én kamp til gode.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag:

Skeid – Sandnes Ulf 3-0 (2-0)

Nordre Åsen: 1453 solgte billetter.

Mål: 1-0 Marcus Melchior (35), 2-0 Simen Kvia-Egeskog (38), 3-0 Noa Williams (56).

Dommer: Eivind Bodding.

Gult kort: Kristoffer Hay, Espen Berger, Sandnes Ulf.

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, David Hickson (Andreas Stensrud fra 65.) – Henning Andresen (Ulrich Ness fra 89.), Marcus Melchior (Johnny Buduson fra 77.), Bendik Rise, Simen Kvia-Egeskog – Ole Sebastian Sundgot, Noa Williams.

Sandnes Ulf (4-3-3): Sander Lönning – Herman Kleppa, Kristoffer Hay, Espen Berger, Alexander Stølås – Matias Belli Moldskred, Ingvald Halgunset (Daniel Braut fra 62.), Horenus Taddese (Erik Berland fra 89.) – Filip Delaveris (Endre Osenbroch fra 62.), Henrik Jensen (Jonas Brune Aune fra 62.), Edvin Austbø (Christer Salvesen fra 89.).

Øvrige kamper lørdag: Raufoss – Mjøndalen 0-0, Sogndal – Moss 2-1. Senere kampstart: Hødd – Kristiansund (18.00).

Spilles søndag: KFUM Oslo – Bryne, Ranheim – Jerv, Start – Kongsvinger, Åsane – Fredrikstad

---