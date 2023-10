Supporterforening hardt ut mot Fifa: – Slutten på VM slik vi kjenner det

Football Supporters Europe er nådelås i kritikken av Fifas avgjørelser rundt VM-sluttspillene for menn i 2030 og 2034.

– Det er slutten på verdensmesterskapet slik vi kjenner det, skrev organisasjonen på X/Twitter kort tid etter at Fifa-styret tok flere veivalg under et digitalt møte onsdag.

Til manges store overraskelse ble det der bestemt å tildele 2030-VM til Spania, Portugal og Marokko, men de tre første kampene skal spilles i Uruguay, Argentina og Paraguay.

Starten går i Sør-Amerika for å feire VMs 100-årsjubileum. Uruguay arrangerte det første mesterskapet i 1930. Fifas beslutning betyr at hele tre kontinenter er vertskap for ett og samme sluttspill, og det gjør at 2034-VM i utgangspunktet skal spilles i Asia eller Oseania.

– Rystende historikk

Allerede onsdag oppfordret Fifa land i de to verdensdelene til å søke, og det gikk ikke mange minutter før Saudi-Arabia kunngjorde sitt kandidatur. FSEs talsmann Martin Endemann er overbevist om at den styrtrike golfstaten kommer til å få mesterskapet.

– Alt tyder på at Saudi-Arabia får tildelt VM uten konkurranse. Hele prosessen er tvilsom, sier Endemann til det tyske nyhetsbyrået DPA.

FSE mener Fifa bare fortsetter «kursen mot å ødelegge verdens største idrettsturnering».

– Det er forferdelig for tilhengerne, det ignorerer miljøet og ruller ut rød løper for en vert i 2034 som har en rystende menneskerettighetshistorikk, skriver supporterorganisasjonen som hevder å ha medlemmer i over 48 Uefa-land.

[ Kommentar: En strategisk VM-plan som lykkes ]

Mange anklager

Saudi-Arabia er i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

– Menneskerettighetene er katastrofale. Det er ingen fagforeninger, og fortsatt er det restriksjoner på kvinnenes rettigheter. LGBTQ+-personer er kriminalisert, og det er ingen pressefrihet, sier Endemann.

FSE mener også at 2030-tildelingen til seks land i ulike deler av verden er en hån mot Fifas egen strategi om bærekraft.

Tidligere i år økte FSE samarbeidet med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og fikk plass i flere komiteer.