Nyhetsbyrå: Japan dropper søknad om å arrangere OL i 2030

Det japanske nyhetsbyrået siterer anonyme kilder med kjennskap til prosessen på at Sapporo gir opp 2030-OL.

Byens ordfører, Katsuhiro Akimoto, vil ikke kommentere påstandene, men sier at han i neste uke skal møte presidenten i Japans olympiske komité for å diskutere veien videre.

Ifølge Kyodo er befolkningen i Sapporo delt rundt nyheten. Noen mener at OL ville kunnet bidra til å styrke turismen og økonomien i byen, mens andre er skeptiske på grunn av det økonomiske underskuddet i Tokyo-OL i 2021 og påstander om bestikkelser da landet ble tildelt lekene.

Japans olympiske komité innrømmet allerede i vår at OL-interessen i landet er så lav at man var begynt å tenke på 2034-OL i stedet for 2030.

Sapporo arrangerte vinter-OL i 1972 og var regnet som favoritt til å få vertskapet igjen i 2030. Nå gjenstår fire aktuelle arrangører: Sverige (Stockholm/Åre), USA (Salt Lake City), Frankrike (regionene Provence-Alpes-Côte d’Azur og Auvergne-Rhône-Alpes) og Sveits.