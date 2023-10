Klaveness tok VAR-praten med Solbakken: – Han forstår at det vil ta tid

– Han står for det han har sagt. Han reflekterer åpent rundt det, men han er innforstått med at dette kan og skal bli bedre, og at et sånt prosjekt vil ta tid, sier Klaveness til NTB.

Hun forteller at hun har pratet med landslagssjefen, som skapte mye oppmerksomhet da han uttalte seg om VAR tidligere denne uken.

– I lys av de siste medieoverskriftene knyttet til VAR er det viktig for meg som styreleder å understreke at vi selvfølgelig står fast ved beslutningen om å innføre VAR, forteller Klaveness.

Om samtalen svarer Solbakken:

«Lise vet hvor jeg har stått og hvor jeg står i VAR-henseende nå, og vi har hatt en fin og konstruktiv dialog som alltid», skriver Solbakken i en SMS til NTB.

Tidligere denne uken forklarte Solbakken til Nettavisen hvordan han gradvis har snudd i synet på VAR.

– Jeg ble tidlig litt tvilsom fra å ha vært positiv. Gradvis (snudd) i kraft av at jeg har sittet på benken og ventet og både fått VAR-avgjørelser med og mot meg. Jeg liker ikke spillstoppene, jeg liker ikke ventetiden, og jeg liker ikke løpene til dommeren ut etter at VAR har diskutert, sa Solbakken.

– Jeg er vel egentlig politisk forpliktet til å støtte VAR, men jeg har aldri vært glad i VAR og kommer aldri til å bli glad i VAR, sa han.

– Vil kreve tålmodighet

Klaveness opplyser at NFF er i gang med konkrete endringer i VAR-prosjektet.

– Det vil kreve tålmodighet fra Ståle og alle oss andre. Det er det jeg har snakket med Ståle om, sier fotballpresidenten.

– Og det forstår han?

– Ja, han gjør det. Vi er på linje, sier Klaveness.

Klaveness forklarer at samtalen med Solbakken mest var en faglig prat om prosjektet, og at «fokus må være på de konkrete forbedringene».

– Vi kan ikke skrote et så stort prosjekt som er innført med så store investeringer etter bare ett år. VAR fins ute i verden. Hensikten er god, og det krever tålmodighet og tid. Og det er han enig i, gjentar Klaveness.

Reaksjoner

VAR debuterte i Eliteserien i april. Siden har reaksjonene og protestene vært mange.

I august protesterte flere i supportermiljøet mot VAR. NFF gikk selv ut i september og erkjente at videodømmingen ikke hadde fungert optimalt.

– Vi er ydmyke for de dilemmaene som følger med VAR-dømming. Det må vi åpent snakke om, som Ståle også gjør. Det rokker ved noe av det umiddelbare og spontane som veldig mange av oss ser på som en veldig viktig del av den gode kampopplevelsen, sier Klaveness.

– Vi må erkjenne at det har skjedd enkelte uheldige VAR-innblandinger. Det er noe vi veldig gjerne skulle vært foruten, og som vi forstår at folk har reagert på, forteller hun.