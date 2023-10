England-sjefen liker ikke VAR: – Vi bør akseptere dommerens avgjørelser

Den mye omdiskuterte VAR-tematikken ble brakt på bordet da Southgate torsdag offentliggjorde troppen til landskampene mot Australia og Italia i oktober.

Der var England-sjefen klar på sitt syn rundt teknologien.

– Jeg liker det ikke, og jeg synes vi bør akseptere dommerens avgjørelser. Likevel skjønner jeg at det er usannsynlig at vi beveger oss tilbake til en verden der teknologi ikke er en del av dømmingen, sa Southgate ifølge Sky Sports.

– Planen var ikke at det ville løse alle problemer, og jeg tror ikke det er mulig å oppnå heller. Du sier at jeg var blant tilhengerne, men det var jeg ikke, svarte han en av journalistene.

Videodømmingsverktøyet har vært gjenstand for massiv kritikk etter at Liverpool fikk en scoring feilaktig annullert for offside i Premier League-kampen mot Tottenham sist helg.

Onsdag uttrykte også Ståle Solbakken sin misnøye med teknologien.

– Jeg er vel egentlig politisk forpliktet til å støtte VAR, men jeg har aldri vært glad i VAR og kommer aldri til å bli glad i VAR. Jeg liker ikke spillstoppene, jeg liker ikke ventetiden, sa den norske landslagssjefen til Nettavisen.

