City fortsatt uten Rodri mot Ødegaard og co.: – Vi må finne en løsning

Sist helg gikk City på sesongens første tap i Premier League. Da ble det 1-2 borte mot Wolverhampton. Rodri, som ble utvist mot Nottingham Forest, må stå over også søndag.

Det er snart fem år siden Manchester City tapte to Premier League-kamper på rad. Det var i jula 2018 et nederlag mot Crystal Palace ble fulgt opp med tap for Leicester.

– Vi snakker om kanskje den beste, i hvert fall en av de to-tre beste defensive midtbanespillerne i verden, sa Guardiola som snakket om viktigheten av å ha Rodri i laget.

Guardiola møtte pressen fredag ettermiddag før søndagens storkamp.

– Vi gråter ikke og klager ikke. Vi må finne en løsning. Vi har elleve spillere der og skal prøve å vinne i London, sa City-sjefen.

City topper tabellen med 18 poeng etter sju serierunder. Martin Ødegaards Arsenal har ett poeng mindre.

Før toppkampen har i hvert fall City statistikken på sin side. City har tolv strake seirer mot Arsenal i Premier League-sammenheng.