Forsvarstabbe kostet Molde dyrt mot Leverkusen: – Skal ikke skje på dette nivået

Dermed har de blåkledde fått en tung start på høstens gruppespill i Europas nest gjeveste klubbturnering. I den første puljekampen røk Molde 0-1 borte mot Qarabag i Aserbajdsjan.

Torsdag kveld sørget et effektivt og presist Leverkusen-lag for et nytt nederlag for Erling Moes menn. Grunnlaget for de tre poengene ble lagt med scoringer fra Jeremie Frimpong og Nathan Tella før 20 minutter var passert.

– Det er selvfølgelig tøft, men vi skal løse det bedre enn det vi gjorde i første omgang, sa hjemmelagets Martin Ellingsen til Viaplay i pausen.

Sammen med resten av lagkameratene holdt Ellingsen ord, men Emil Breiviks redusering med få minutter igjen å spille ble det nærmeste Molde kom poeng. En stor sjanse på en sen corner ble mesterlig avverget av gjestenes keeper.

I den andre puljekampen vant Qarabag 1-0 borte mot Per-Mathias Høgmo og Häcken. Dermed har det utkrystallisert seg en tetduo i gruppe H.

– Skal ikke skje

MFK grep tidlig tak i kampen, men etter et snaut kvarter slurvet Ellingsen med ballen i forsvar. Det utnyttet Frimpong, og den raske nederlenderen satte kontant inn 1-0.

Forsvarsspilleren var ikke nådig i vurderingen av sin egen tabbe.

– Jeg gjør en fryktelig feil, og det skal ikke skje på det nivået her, sa Ellingsen etter første omgang.

Få minutter senere doblet Tella bortelagets ledelse etter en gnistrende kontring, og vondt ble til verre for Molde.

– Molde ligger egentlig i balanse, men det Leverkusen gjør er millimeter presist. De trenger ikke å sende mange spillere fram når de har den kvaliteten i laget. Molde blir brutalt straffet for samtlige feil de gjør, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter tyskernes andre scoring.

Etter sidebyttet løftet Molde spillet og skapte flere farligheter, blant annet med et stolpetreff kvarteret før full tid. Få minutter før slutt reduserte omsider Breivik, men Leverkusen holdt unna til seier.

Tre nye poeng sender tyskerne til topps i gruppe H. Tyskerne er klar favoritt i kampen om puljeseieren.

Alonso-suksess

Leverkusen har fått en pangstart på sesongen, og Xabi Alonsos lag sitter i førersetet også hjemme i Bundesliga. Tidligere Bodø/Glimt-spiller Victor Boniface har bokført åtte scoringer på ni kamper denne høsten. Torsdag måtte han finne seg i å starte på benken.

Alonso har hatt treneransvaret i Leverkusen siden oktober 2022, og spanjolen tegnet nylig under en ny treårskontrakt. I september skrev spanske Marca at den tidligere midtbanespilleren er ønsket som Real Madrid-trener fra neste sommer.

Hjemme i Eliteserien har Molde satt i gang en desperat sluttspurt i klubbens tittelforsvar. Opp til Bodø/Glimt på 1.-plass skiller det åtte poeng med sju kamper igjen å spille. Glimt er også motstander i cupfinalen på Ullevaal 9. desember.

---

FAKTA

Europaligaen menn torsdag, gruppespillet 2. runde:

Molde – Leverkusen (Tyskland) 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 Jeremie Frimpong (14), 0-2 Nathan Tella (18), 1-2 Emil Breivik (87).

Dommer: Anastasios Papapetrou, Hellas.

Gult kort: Kristian Eriksen, Mathias Fjørtoft Løvik, Molde.

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm (Oliver Petersen fra 41.) – Casper Øyvann, Anders Hagelskjær, Martin Ellingsen – Mathias Fjørtoft Løvik, Kristoffer Haugen (Christian Cappis fra 80.) – Eirik Hestad (Eric Kitolano fra 66.), Markus Kaasa (Magnus Grødem fra 80.), Emil Breivik – Magnus Wolff Eikrem (Fredrik Gulbrandsen fra 66.), Kristian Eriksen.

Leverkusen (4-2-3-1): Matej Kovár – Josip Stanisic, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba (Álex Grimaldo fra 69.), Piero Hincapié – Robert Andrich, Granit Xhaka – Jeremie Frimpong (Odilon Kossounou fra 90.), Amine Adli (Florian Wirtz fra 82.), Nathan Tella (Jonas Hofmann fra 69.) – Adam Hlozek (Victor Boniface fra 82.).

Europaligaen menn torsdag, gruppespillet 2. runde:

Gruppe H:

Molde – Leverkusen (Tyskland) 1-2, Häcken (Sverige) – Qarabag (Aserbajdsjan) 0-1.

Gruppe A:

Backa Topola (Serbia) – Olympiakos (Hellas) 2-2, Freiburg (Tyskland) – West Ham (England) 1-2.

Gruppe B:

AEK (Hellas) – Ajax (Nederland) 1-1, Marseille (Frankrike) – Brighton (England) 2-2.

Gruppe C:

Aris Limassol (Kypros) – Rangers (Skottland) 2-1, Betis (Spania) – Sparta Praha (Tsjekkia) 2-1.

Gruppe D:

Rakow Czestochowa (Polen) – Sturm Graz (Østerrike) 0-1, Sporting Lisboa (Portugal) – Atalanta (Italia) 1-2.

Gruppe E:

Liverpool (England) – Union Saint-Gilloise (Belgia) 2-0, Toulouse (Frankrike) – LASK (Østerrike) 1-0.

Gruppe F:

Maccabi Haifa (Israel) – Panathinaikos (Hellas) 0-0, Villarreal (Spania) – Rennes (Frankrike) 1-0.

Gruppe G:

Roma (Italia) – Servette (Sveits) 4-0, Slavia Praha (Tsjekkia) – Sheriff Tiraspol (Moldova) 6-0.

Gruppevinnerne til åttedelsfinaler, toerne til første utslagsrunde sammen med gruppetreerne fra mesterligaen.

---