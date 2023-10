Australia kan gå i duell med Saudi-Arabia om 2034-VM

Australia, som skiftet til AFC fra Oseanias fotballforbund i 2006, hadde allerede før gårsdagen kunngjort sin intensjon om å søke på 2034-VM. Leder James Johnson i Det australske fotballforbundet (FFA) uttaler at ingenting har endret seg.

– FFA undersøker muligheten for å by på klubb-VM i 2029 eller/og VM i 2034, sier Johnson.

Saudi-Arabia kastet seg inn i kampen om å få 2034-VM onsdag, kort tid etter at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) oppfordret medlemsland i de kontinentale forbundene i Asia og Oseania til å søke.

AFC-president sjeik Salman bin Ibrahim Al Khalifa ønsket like etter kunngjøringen velkommen og sa at hele den «asiatiske fotballfamilien står samlet bak initiativet».

Det er lagt opp til at kun søkere fra disse to verdensdelene vil være kandidater til å få mesterskapet.

Fristen for å sende inn en bekreftelse til Fifa er 31. oktober. Australia har aldri vært vertskap for et VM for menn.

Onsdag besluttet Fifa-styret å gi 2030-VM til Spania, Portugal og Marokko, men de tre første kampene skal legges til Uruguay, Argentina og Paraguay.

Starten går i Sør-Amerika for å feire VMs 100-årsjubileum. Uruguay arrangerte det første mesterskapet i 1930.