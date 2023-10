VM i 2030 spilles i seks land og over tre kontinenter

Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) var først ute med nyheten ved å bekrefte at de tre første kampene skal spilles i Uruguay, Argentina og Paraguay.

Resten av mesterskapet skal så gjøres unna i Spania, Portugal og Marokko, opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

For første gang blir et fotball-VM spredt over seks land og tre kontinenter. Det vil skje 100 år etter at det første sluttspillet ble arrangert i Uruguay.

Fifa oppgir at trioen Spania, Portugal og Marokko sto igjen som eneste kandidat til 2030-mesterskapet. Der skal 48 lag delta, og alle de seks arrangørlandene vil være automatisk kvalifisert.

– I en splittet verden går Fifa og fotballen sammen. Fifa-styret er enstemmig blitt enige om å feire VMs 100-årsjubileum på best mulig vis, sier Fifa-president Gianni Infantino.

2030-VMs første oppgjør legges til der alt startet: Estádio Centenário i Montevideo.

Formelt sett skal Fifa-styrets tildeling godkjennes på neste års kongress.

Allerede nå oppfordrer Fifa medlemsland i de kontinentale forbundene i Asia og Oseania til å søke om 2034-VM. Enkelte mener det kan bane vei for en søknad fra hardtsatsende Saudi-Arabia.