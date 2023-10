Sveriges idrettsforbund holdt hastemøte: – Det blåser ganske mye

Det stormer rundt forbundsleder Nilsson etter at det ble avslørt at han i sin rolle i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) stemte for å la russiske U17-lag delta i europeisk landslagsfotball.

Nilsson gikk da imot holdningen i svensk idrett, der man helt siden Russland gikk til krig mot Ukraina har stått fast på at russiske deltakere skal holdes utenfor, også på barne- og ungdomsnivå.

[ Kommentar: Russland splitter idretten ]

Aftonbladet meldte tirsdag om det hasteinnkalte møtet og spekulerte i at det var Nilssons framtid i forbundet som skulle diskuteres. I etterkant kommer det fram at idrettspresidenten informerte om status i saken, men RF ønsker ikke å dele detaljer fra møtet.

– Jeg var ikke med på møtet, men jeg vet at man snakker om det som skjer akkurat nå. Det vil si den diskusjonen som har vært og kritikken som er kommet. Så har man kommet overens om en rapport om hvor man står per nå. Så skal vi samles igjen på fredag, sier pressekontakt Anna Setzman i RF til Expressen.

Hun forklarer videre om hvorfor man brått innkalte til et møte på kort varsel:

– Samlingen nå var fordi det er ganske tøft, og det blåser ganske mye, sier hun.

Møtet varte i 45 minutter. Nilsson skal fredag forklare seg for de ulike svenske særforbundene om sitt Russland-ja.