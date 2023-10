Klopp etter VAR-kaoset: – Det bør bli omkamp

Liverpool fikk underkjent et mål i førsteomgangen på stillingen 0-0. Det viste seg å være en gal avgjørelse. Det viste TV-bildene klart, men dommere og VAR-teamet fanget det ikke opp.

Tottenham vant kampen etter seiersmål på overtid. Liverpool avsluttet oppgjøret med ni mann etter to utvisninger.

– Jeg mener at dette burde ført til omkamp, men det kommer høyst trolig ikke til å skje. Det har vel aldri før skjedd, men derfor mener jeg at det bør bli omkamp, sa Klopp u nder en pressekonferanse onsdag.

– Jeg er ikke sint på dommerne og synes ikke vi skal gå mer etter dem. De gjorde en feil, og de sov sikkert ikke særlig godt natt til mandag, fortsatt Klopp.

BBC melder at Premier League ikke vurderer å åpne for et omspill mellom Tottenham og Liverpool. Det oppgis ikke kilder i BBC-meldingen.

Liverpool skal spille europaligakamp hjemme på Anfield torsdag.