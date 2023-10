De to nasjonene søkte tidligere hver for seg, men nå er planene slått sammen. Ingen andre søkere har meldt sin interesse for sluttspillet om snaut ni år.

Russlands søknad om å få 2032-EM ble kjent ugyldig av Uefa tidligere i år.

Det er ventet at Uefa tildeler EM-sluttspillene i 2028 og 2032 tirsdag neste uke. Sannsynligvis vil kampene i 2028 bli fordelt i England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland.