Fifa åpner døren for russiske ungdomslag

Fifa-styret hadde onsdag et digitalt møte. Der ble Russland-spørsmålet et sentralt tema. Lag fra Russland har vært utelukket fra Fifa-turneringer som følge av krigen i Ukraina.

I forrige uke åpnet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for at Russland kan stille med 17-årslandslag for gutter og jenter i kvalifiseringer. Det er i denne aldersgruppen også Fifa nå åpner opp for en russerretur.

[ Kommentar: Russland splitter idretten ]

Fifa opplyser at russiske U17-lag for begge kjønn kan delta i VM, der kvalifiseringen vil skje gjennom Uefas for de russiske lagenes del.

Forutsetningen er at de stiller under fanen «Football Union of Russia» (den russiske fotballunionen). De kan ikke benytte seg av det russiske flagget, deres nasjonalsang, de vanlige landslagsdraktene og øvrig normalt utstyr. De russiske lagene må stille i nøytrale farger.

Fifa gjentar at de fordømmer den russiske krigen mot Ukraina, og de understreker at øvrige russiske lag fortsatt er utestengt fram til krigen er avsluttet.

Uefas beslutning skapte sterke reaksjoner og førte til fordømmelse fra flere hold.

Styrevedtaket ble begrunnet med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

– Vi var ikke kjent med at saken skulle behandles i Uefa, og vi må kunne forvente en bedre saksbehandling av Uefa i en så viktig sak. Vi står fast ved vår holdning om at norske lag ikke skal spille mot russiske lag så lenge krigen pågår, sa president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund nylig.