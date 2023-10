Tirsdagens direkte TV-sport. United må reise seg på Old Trafford

10.30: Tennis, ATP-turnering menn i Beijing, Kina (hardcourt, ATP500), første semifinale. (Eurosport 1)

13.00: Sykling, UCI Womens World Tour: Binche Chimay Binche pour Dames. Landeveisritt for kvinner fra Belgia. (Eurosport N)

13.30: Tennis, ATP-turnering menn i Beijing, Kina (hardcourt, ATP500), andre semifinale. (Eurosport 1)

14.30: Sykling, UCI Europe Tour, Binche–Chimay–Binche. Landeveisritt for menn fra Belgia. (Eurosport N)

15.30: Snooker, English Open, andre runde. (Eurosport 1)

16.30: Sykling, UCI ProSeries, Münsterland Giro. Landeveisritt for menn fra Tyskland. (Eurosport N)

18.00: Ishockey, Eliteserien menn (EHL), 6. runde: Stavanger Oilers - Lørenskog fra DNB Arena. (TV2 Sport2)

18.45: Fotball, Mesterligaen menn, 2. runde: Gruppe C: Union Berlin - Sporing Braga fra Olympiastadion i Berlin. Begge lagene tapte sin åpningskamp i turneringen. (TV2 Sport Premium)

19.00: Darts, World Grand Prix of Darts fra Leicester, andre dag. (Vsport+)

20.00: Snooker, English Open, andre runde. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

20.30: Fotball, engelsk Premier League: Luton Town - Burnley fra Kenilworth Road. Bortelaget venter fortsatt på sesongens første seier. Her bør det være en mulighet for Sander Berge og hans lagkamerater. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, 2. runde. Gruppe A: Manchester United - Galatasaray fra Old Trafford. United med nytt overraskende hjemmetap i ligaen lørdag. Her må sesongens første mesterligaseier komme for Bruno Fernandes (bildet) for å opprette en viss tro på dette laget. (TV2 Sport Premium). Gruppe C: Napoli - Real Madrid fra Estadio Diego Armando Maradona. Toppmøte i Napoli, begge lag vant sine kamper i åpningsrunden. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Stoke - Southampton fra Britannia Stadium. (Vsport1)

