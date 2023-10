Russland varsler 300 Paralympics-deltakere – men ikke om de må fordømme krigen

Han legger til at antallet vil bli null dersom utøverne må signere en erklæring om at de fordømmer Russlands krigføring i Ukraina.

Generalforsamlingen i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) stemte i forrige uke for bare delvis suspensjon av Russland og Belarus. Det betyr at utøvere fra de landene kan delta i Paralympics som nøytrale og uten bruk av nasjonssymboler.

– Omkring 300 utøvere kan få delta. Vi håper at særforbundene lar våre utøvere være med i konkurranser slik at de kan kvalifisere seg, sier Rozjkov til nyhetsbyrået Tass, gjengitt av nettstedet Insidethegames.

– Kriteriene for deltakelse er svært generelle. IPC-styret vil med det første formulere dem klarere, legger han til.

Vil ikke fordømme krigen

Han er spent på om kriteriene vil inneholde krav om at utøverne fordømmer krigen, slik enkelte særforbund har krevet for å la russere konkurrere.

– Om det skjer, reiser ikke våre utøvere noe sted, sier han til Tass.

Rozjkov hevder at krav om fordømmelse av krigen ikke ble diskutert under IPC-generalforsamlingen.

I kriteriene for deltakelse kan det også bli skrevet inn et forbud mot deltakelse av utøvere som har tatt aktivt del i krigføringen. Rozjkov har sagt at det er blitt brukt mot RPC at man har hjulpet å rehabilitere soldater som er blitt skadd i krigen.

Skylder på IPC-lobbyvirksomhet

Rozjkov peker på at flertallet av landene som var representert under kongressen i Bahrain, stemte for russisk deltakelse i Paralympics. Overfor RIA Novosti påstår han at det også kunne blitt flertall for russisk deltakelse under eget flagg om det ikke var for intens lobbyvirksomhet i lunsjpausen.

– Vi kunne ha vunnet den avstemningen også dersom den var blitt avholdt rett etter den første (om fullstendig utelukkelse). De la inn en pause på halvannen time, snakket med folk og presset folk, og så gikk resultatet mot oss, sier han.

Russland har ikke deltatt i Paralympics under eget flagg siden 2014.

