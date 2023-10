Nytt eventyr for Bobb

Det var knyttet spenning til om Ståle Solbakken ville ta han ut til EM-kvalifiseringskampene mot Kypros og Spania i neste uke.

Svaret var ja.

Og 20-åringen som nylig har fått sin debut for Manchester City, kan også gå rett inn på det norske laget.

Vokste opp i Lyn

For det forrige stjerneskuddet som markerte seg for Norge, Antonio Nusa, er skadet.

– Det er ikke utenkelig at han både spiller fra start og kommer inn. Det er en spiller som er aktuell for elleveren, sa Solbakken på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal i forbindelse med uttaket av troppen.

Oscar Bobb vokste opp med barnefotballen i Lyn der han herjet på de aldersbestemte lagene. Spillerprofilen hans ligner veldig på hvordan Antonio Nusa så ut da han hadde tilsvarende opplevelser på Langhus. De måtte lage egne regler for ham.

Ingen toppkamper i Norge

Det gjorde de ikke i Lyn for Oscar Bobb. Han flyttet med moren til Portugal og var også formelt innom Vålerenga før han forsvant ut av landet.

Bobb kan få sin debut på landslaget uten å ha spilt på øverste nivå i Norge. Men han har spilt på samtlige aldersbestemte landslag.

Bobb har fått innhopp både i Premier League og Champions League i høst i tillegg til en hel kamp i ligacupen. Sist helg spilte han 45 minutter da Manchester City tapte 1–2 borte mot Wolverhampton i ligaen.

Han er altså lagkamerat med Erling Braut Haaland og etter City-debuten antok Haaland at den tre år yngre lagkameraten også ville bli tatt ut på landslaget.

– Jeg har ikke snakket med Pep Guardiola, men jeg regner med at han er fornøyd med utviklingen, ellers hadde han ikke gitt han sjanser på A-laget, sa Solbakken tirsdag.

På forrige samling var Bobb på U21- landslaget.

Landslagsuttak Landslagssjef Ståle Solbakken på tirsdagens pressekonferanse. (Terje Bendiksby/NTB)

Kun 22 minutter

– Det var en fornøyelse å ha ham med på forrige samling. Alle har sett kamper i det siste som bekrefter at han presterer veldig godt på verdens kanskje beste lag, sier U21-landslagstrener Jan Peder Jalland om Tåsen-gutten.

Hvis Antonio Nusa ikke kan spille, er både Bobb og Osame Sahraoui alternativer på kanten.

Nusa har bare spilt 20 minutter for klubblaget FC Brugge siden siste landslagssamling. Han har problemer med ryggen. Trener Ronny Deila kan neppe bruke han i torsdagens kamp mot Bodø/Glimt i Conferenceligaen.

– Jeg meldte med Nusa i går. Han føler seg fin. Så er Ronny norsk, og da må han skjønne at han skal bruke ham litt for at vi skal stå best mulig rustet. Det kan ikke være så vanskelig, sa Solbakken.

Søndag venter Standard Liège i den belgiske ligaen før spillerne melder seg til tjeneste på Kypros.

Norge spiller borte mot Kypros 12. oktober og hjemme på et utsolgt Ullevaal stadion mot Spania tre dager senere i EM-kvalifiseringen.

Norge har sju poeng etter fem kamper. Både Skottland (15 poeng etter fem kamper) og Spania (ni poeng på fire kamper) har bedre muligheter til å sikre de to direkte EM-plassene fra puljen. Norge kan få en ekstra sjanse via playoff i Nations League i mars.

PS. Landslagssjefens egen sønn, Markus, kom ikke med i troppen.

---

FAKTA

Landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene mot Kypros og Spania senere i oktober.

Målvakter: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund).

Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Birger Meling (FC København), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli).

Midtbanespillere: Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Oscar Bobb (Manchester City), Antonio Nusa (Brugge), Osame Sahraoui (Heerenveen), Ola Solbakken (Olympiakos), Morten Thorsby (Genoa), Hugo Vetlesen (Brugge), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal).

Spisser: Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta), Alexander Sørloth (Villarreal).

---

