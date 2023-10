Gjert Ingebrigtsen til TV 2 om floken: – Må løses mellom to parter

Den profilerte treneren fikk ikke i sommer VM-akkreditering. Nordås kunne dermed ikke ha Ingebrigtsen som trener på friidrettsarenaen i Budapest.

Floken innad i Ingebrigtsen-familien preget mesterskapet og forholdet mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen. Spørsmålet nå er hva som skjer inn mot neste års OL i Paris.

Gjert Ingebrigtsen svarer slik til TV 2 om han kan leve med å ikke bli akkreditert til lekene:

– Jeg kan leve med hva som helst så lenge det er komfortabelt for Narve. Og at han på en måte er trygg på at han får de beste rammebetingelsene man kan tilby.

57-åringen har ikke trent Jakob eller sine øvrige sønner siden det ble brudd i samarbeidet vinteren 2022.

– Det er jo en gitt sak som må løses mellom to parter. Så da er det de to partene som må løse det. Så det håper jeg at vi skal få til før vi toger inn i Paris. Men det kan jeg ikke si noe om nå, sier han om veien videre.

Ingebrigtsen mener familiekonflikten påvirker Nordås' satsing både direkte og indirekte.

– Det er jo noe som alle kjenner til at ligger der. Og dermed så blir det underforstått i hver diskusjon som går på tilrettelegging. Så det blir på en måte en del av bakteppet.