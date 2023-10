FIS ga grønt lys for kombinertøvelsen Norge ikke vil ha: – Det virker litt lettvint

Da toppene i Det internasjonale skiforbundet (FIS) møttes til høstmøter i forrige uke, var kompaktøvelsen på bordet. Den nye konkurranseformen ble nylig testet ut under Sommer Grand Prix-rennene i Villach.

FIS skriver at tilbakemeldingene fra både arrangører og løpere var positive, og at de første verdenscuprennene i øvelsen finner sted under åpningsrennene i finske Ruka neste måned.

Det skaper ingen norsk kjempejubel. Fra norsk hold har det vært motstand mot nyvinningen. Norge var eneste nasjon som stemte imot innføringen, men nå må Jarl Magnus Riiber & co. bøye seg for flertallet.

Den norske holdningen har ikke endret seg.

– Vi synes at denne øvelsen er feil i forhold til vekting av hopp og langrenn, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

– Litt lettvint

I kompaktøvelsen går utøverne ut i langrennssporet med utgangspunkt i resultatlisten fra hoppbakken. Så langt er intet nytt.

Avstanden mellom løperne ut fra start i skisporet er imidlertid fastsatt på forhånd og påvirkes ikke av poengfangsten i bakken. Skulle hoppsterke Riiber vinne et hopprenn i suveren stil, går han uansett ut i langrennsdelen kun noen få sekunder foran nestemann.

Den sist startende går i tillegg ut maks halvannet minutt etter lederen. Fra norsk hold hevdes det at hoppresultatene ikke blir nok verdsatt i kompaktøvelsen.

– FIS må få lov til å gjøre som de vil. Vi mener det vi mener. Vi ønsker at vektingen må være så lik som mulig, sier Stuan.

Han understreker at de norske utøverne krummer nakken og stiller til start for å vise muskler til tross for at forutsetningene ikke blir slik de hadde ønsket.

– Dette må vi bare finne oss i, men det virker litt lettvint og litt på grensen av det seriøse, sier Stuan og peker på at den nye øvelsen tas i bruk i verdenscupen etter å ha vært utprøvd kun én gang i Sommer Grand Prix.

Jubler for ny lagkonkurranse

Lengden på langrennsdelen i kompaktøvelsen er 7,5 kilometer for menn og 5 kilometer for kvinner. Stuan tror Jarl Magnus Riiber og Gyda Westvold Hansen skal bite fra seg uansett.

– Dette skjerper bare utøverne. De kommer nok til å bli vanskelige å slå uansett, sier kombinertsjefen.

Han applauderer i langt større grad den andre nyvinningen som fikk godkjentstempel på høstmøtet: den blandede lagkonkurransen. Der skal en kvinne og en mann konkurrere sammen.

– Den øvelsen er mye mer spennende. Den er kjempespennende i forhold til å få flere nasjoner på start. Det synes vi er helt topp. Jeg er sikker på at den øvelsen har framtiden for seg, sier Stuan.

Han håper lagøvelsen kan få plass på VM-programmet i Falun i 2027.

Én ting reagerer riktignok kombinertsjefen på. Det er at den nye blandede lagkonkurransen kun skal brukes på kontinentalcup-nivå denne sesongen, mens kompaktøvelsen tas rett inn i verdenscupen.

– Det er merkelig.