Glenn Solberg forlenger Sverige-kontrakten med to år

Den nye avtalen gjelder fram til sommeren 2026, skriver forbundet som sine hjemmesider.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å kunne fortsette å arbeide med ett av verdens beste landslag, sier Solberg.

Han tok over det svenske landslaget i 2020 og tok laget til finalen under VM i Egypt i 2021. Det ble en femteplass i OL, mens i år vant Sverige EM.

Solbergs nåværende kontrakt varte ut neste sommer, mens den nye innebærer at han også kommer til å lede Sverige under VM i 2025 (hvis de kvalifiserer seg dit) og i EM i 2026 som går i Sverige, Danmark og Norge.

– Resultatutviklingen har vært utrolig bra, og Sverige har stabilisert seg i verdenstoppen. Både spillerne og laget har tatt nye steg, og vi tror at de kommer å ta ytterligere steg under Glenns ledelse. Kontinuitet er viktig, og vi får muligheten til å bygge videre på noe som er bra både for herrelandslaget og utviklingen innen svensk håndball. Det er vi veldig glade for, sier Hanna Fogelström, som har ansvaret for de svenske landslagene i håndball.

Totalt har Glenn Solberg ledet Sverige i 57 landskamper med en seiersprosent på imponerende 75,4.













(©NTB)