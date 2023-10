Det var på lagkonkurransen over 3000 meter at Jung Cheol-won så ut til å gå mot gull. Han tok ut triumfen på forskudd og startet feiringen i god tid før målstreken ved å løfte begge hendene over hodet.

Taiwans Huang Yu-lin utnyttet situasjonen, kastet den ene foten fram og vant med ett hundredels margin.

– Jeg er veldig lei meg og sier unnskyld til mine lagkamerater og tilskuerne, sa Jung Cheol-won etter tabben.