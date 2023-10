Casper Ruud slått ut av verdenstoer Carlos Alcaraz i kvartfinalen i Beijing

Det skjedde i en kamp der spanjolen hentet fram tennis fra ypperste nivå etter å ha slitt litt i åpningen. Ruud ledet 3-0 i første sett, blant annet etter å ha avverget fem bruddballer i første game, men derfra ble det vanskelig mot den seiersvante verdenstoeren.

Alcaraz brøt Ruuds serve to ganger på rad og fikk kampen inn i sitt spor. Han fulgte opp med å serve inn to blanke game og tok åpningssettet med 6-4.

I annet sett ble Ruud brutt til 1-2 i et langt game, og selv om han presset Alcaraz flere ganger, var den 1.-seedede motstanderen jevnt over et hakk foran.

Alcaraz imponerte tidvis med stor mobilitet og publikumsvennlig tennis, og han viste at han har alle typer slag i sin verktøykasse. Samtidig hang Ruud godt med, og han ga spanjolen kamp om poengene hele veien inn.

Nordmannen sto med tap i alle tre tidligere møter med Alcaraz, og det skulle ikke lykkes denne gangen heller. Ruud ble brutt igjen til 2-5, og verdenstoeren kunne deretter serve inn seieren med 6-2.

Alcaraz møter enten italieneren Jannik Sinner (6.-seedet) eller bulgareren Grigor Dimitrov i semifinalen.

Sesongen fortsetter på hardcourt i Asia, og senere i uken skal Ruud i aksjon i Masters 1000-turneringen i Shanghai. Der går han som 8.-seedet rett inn i 2. runde og et møte med enten Daniel Altmaier (Tyskland) eller Yoshihito Nishioka (Japan).

