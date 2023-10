Spillermøte i Kongsvinger etter uro: – Bra respons

Den siste tiden har ikke alt stemt som man ønsker i KIL. Nå forteller Hansen at de har gjennomført et møte med spillergruppen lørdag morgen og at fokuset ligger på kampen mot Bryne i dag.

– Jeg er fornøyd med møtet, og det var bra respons i dag også. Nå er det fullt fokus på Bryne, og vi er optimister foran denne kampen. Jeg tror det skal være bra energi, det så veldig bra ut i dag, sa Vegard Hansen til avisen Glåmdalen lørdag.

Hansen forteller at han har fått en del innspill på hva spillerne ikke er fornøyd med

Det var Glåmdalen som for noen dager siden meldte om ikke hele troppen var tilfreds med Hansen.

---

1. divisjon menn søndag, 25. runde:

15.00: Fredrikstad – Raufoss, Kongsvinger – Bryne, Moss – Hødd, Åsane – Ranheim.

Spilt lørdag: Jerv – Sogndal 1-3, Kristiansund – KFUM Oslo 0-2, Mjøndalen – Skeid 2-0, Sandnes Ulf – Start 1-0.





---