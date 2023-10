Råsterkt Ruud-comeback i Beijing – møter Alcaraz i kvartfinalen

Nordmannen vant 2-1 i sett på hardcourt-underlaget i Beijing. Han møter verdenstoppen Carlos Alcaraz i kvartfinalen.

Ruud tapte førstesettet hele 1-6. Det var ferdigspilt på cirka en halvtime.

Ruud brøt Etcheverrys serve direkte i andre sett. Nordmannen ga så etter hvert fra seg et ganske klart grep om settet, men han rodde det inn med 7-5.

Oppgjøret ble avgjort i et tiebreak etter at Ruud utlignet til 6-6 i sin serve. Ruud havnet under med 0-4, men fightet seg tilbake og vant med sifrene 9-7.

Ruud må fikse solide resultater tiden som kommer for å gi seg selv en mulighet til å bli kvalifisert til ATP-sluttspillet senere i høst.

