Stabæk tapte igjen og forverret sin egen situasjon

Han scoret etter elegant å ha rundet keeper Isak Pettersson fem minutter inn i andreomgangen.

Like før misbrukte Sturla Ottesen en stor sjanse for Stabæk. Han blåste ballen over fra fin posisjon.

Traoré-målet gjør at TIL henger seg fast i medaljekampen. Han ble byttet ut etter 70 minutter og står med tre seriescoringer denne sesongen. Han er i klubben på utlån fra Viking.

– Det var så spennende. Det er tre veldig viktige poeng for oss, sa matchvinner Traoré til TV 2.

Tung rekke

Begge lag hadde fine sjanser etter 0-1-målet. Blant annet bommet Mushaga Bakenga regelrett på ballen etter et fint innlegg.

Stabæk var godt med også i andreomgangen, men målene sitter hardt inne for dem. Stabæk er oppe i bare 19 scoringer på 22 ligakamper.

Det ser ikke bra ut for Stabæk i motsatt ende av tabellen. Bob Bradley har pådratt seg to tap siden han erstattet Lars Bohinen som trener. Stabæk er oppe i 13 kamper på rad uten seier med ti tap og tre uavgjort.

Skapte lite

Tromsø hadde en kjempesjanse etter bare noen sekunders spill. Ruben Yttergård Jenssen sendte ballen i stolpen omtrent fra inne på målstreken.

Stabæk hadde ballen mest i førsteomgangen, men skapte ikke noe stort før etter 36 minutter. Da var Fredrik Krogstad nær ved å score.

Stabæk har ny hjemmekamp allerede onsdag. Da kommer HamKam til Bekkestua.

Tromsø er vertskap for tabelljumbo Aalesund søndag neste uke.

Dette er søndagens kamper i eliteserien: Lillestrøm – Brann 15.00, Molde – Viking 17.00, Sandefjord – Vålerenga 17.00 og Bodø/Glimt – Strømsgodset 19.15.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, fra 18. runde:

Stabæk – Tromsø 0-1 (0-0)

Nadderud stadion: 3119 tilskuere.

Mål: 0-1 Maï Traoré (51).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Curtis Edwards, Kaloyan Kostadinov, Stabæk, Jakob Romsaas, Tromsø.

Stabæk (4-3-3): Isak Pettersson – Sturla Ottesen, Kasper Pedersen (Olav Veum fra 45.), Nicolai Næss, Aleksander Andresen – Curtis Edwards (Fredrik Haugen fra 67.), Gaute Vetti (Luca Kjerrumgaard fra 81.), Fredrik Krogstad (Mushaga Bakenga fra 58.) – Kaloyan Kostadinov, Kevin Kabran, Rasmus Eggen Vinge (Keegan Jelacic fra 81.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché, Kent-Are Antonsen – Niklas Vesterlund, Yaw Paintsil (El Hadji Diouf fra 88.) – Sakarias Opsahl (Anders Jenssen fra 90.), Ruben Yttergård Jenssen, Felix Winther (Jakob Romsaas fra 45.) – Vegard Erlien (Jens Hjertø-Dahl fra 69.), Maï Traoré (Lasse Nordås fra 69.).

---