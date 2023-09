Lørdagens direkte TV-sport, kvinnenes cupfinalister blir klare

05.45: Motorsport, MotoGP, kvalifiserinng Moto3 til Japan Grand Prix. Moto2 klokka 06.45. (Vsport3)

06.30: Tennis, ATP500-turnering fra Beijing. (Eurosport N)

07.30: Golf, Ryder Cup, lagturnering menn Europa – USA i Roma, Italia, 2. dag (parspill), med Viktor Hovland: Fire foursomekamper fra 07.35, fire fourballkamper fra 12.25. (Vsport Golf)

07.35: Motorsport, MotoGP sprintrace fra Japan Grand Prix. (Vsport3)

08.45: Sykling, UCI ProSeries, Tour de Langkawi, åttende etappe for menn fra Malaysia. (Eurosport 1)

09.00: Sandvolleyball, Elite 16-turneringen fra Paris. Play-off. (Vsport+)

10.30: Tennis, ATP500-turneringen fra Beijing fortsetter. (Eurosport N)

12.00: Motorsport, motcross Asian race. (Eurosport N)

13.00: Sandvolleyball, Elite 16-turneringen fra Paris. Kvartfinaler. (Vsport+)

13.00: Sykling, UCI Europe Tour, femte etappe for menn fra Kroatia. (Eurosport 1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (7. runde): Aston Villa – Brighton fra Villa Park. (Vsport Premier League)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (9. runde): Southampton – Leeds United fra St’ Marys stadium. (Vsport2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Getafe – Villarreal fra Coliseum Alfonso Pérez. (TV2 Sport Premium)

14.45: Fotball, NM kvinner, første semifinale: Rosenborg – LSK Kvinner fra Koteng Arena. (NRK1)

14.50: Motorsport VM superbike fra Portugal. Første race. Andre race klokka 16.00. (Eurosport N)

15.00: Sykling, UCI Pro Series, Giro’ dell Emilia. Landeveisritt for menn fra Italia. (Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (6. runde): Mainz – Leverkusen fra MEWA Arena. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (7. runde): Bournemouth – Arsenal fra Vitality stadium. (3+), Manchester United – Crystal Palace fra Old Trafford. (Vsport Premier League), Wolverhampton – Manchester City fra Molineux Ground. (Vsport Premier League1), Newcastle – Burnley fra St. James’ Park. (Vsport Premier League2), Everton – Luton fra Goodison Park. (Vsport Premier League3), West Ham – Sheffield United fra London stadium. (Vsport Premier League4)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (9. runde): Hull – Plymouth fra MKM Stadium. (Vsport2)

16.10: Håndball, dansk herrehåndball: GOG - Aalborg. (TV2 Sport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Rayo Vallecano – Mallorca fra Estadie de Vallecas. (TV2 Sport Premium)

16.45: Fotball, NM kvinner, andre semifinale: Vålerenga – Lyn fra Intility Arena. Vålerenga gikk glipp av cupfinalen for menn, men her kan de sikre seg plass i kvinnenes finale. Lyns kvinnelag er i sin første semifinale noen gang og kan ta enda et historisk steg her. (NRK1)

16.45: Snooker, British Open, semifinaler. (Eurosport 1)

18.00: Ishockey, Eliteserien menn (5. runde): Stavanger Oilers – Stjernen fra DNB Arena. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League (7. runde): Tottenham – Liverpool fra Tottenham Hotspur Stadium. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (6. runde): RB Leipzig – Bayern München fra Red Bull Arena. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Girona – Real Madrid fra Estadi Montilivi. (TV2 Sport Premium)

18.30: Motorsport, Nascar Truck Series. (Vsport3)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (7. runde): Magdeburg – Kiel. (Vsport2)

19.00: Sandvolleyball, Elite 16-turneringen fra Paris. Semifinaler. (Vsport+)

19.45: Sykling, terrengsykling downhill for menn fra Snowshoe, USA. (Eurosport 1)

20.00: Snooker, British Open, semifinaler. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2,3 mill. dollar) i Rogers, Arkansas med Celine Borge som en av aktørene. (Vsport Golf)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (8. runde): Hertha Berlin – St. Pauli fra Olympiastadion. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (8. runde): Real Sociedad – Athletic Bilbao fra Reale Arena. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (7. runde): Waalwijk – Ajax fra Mandemakers Stadion. (Vsport2)

23.00: Triatlon, Super League fra Malibu. (Eurosport 1)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen