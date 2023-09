Zuccarello forlenget med Minnesota Wild

Wild opplyste om den nye kontrakten fredag. Forlengelsen er verdt over 8,2 millioner dollar (drøyt 83 millioner kroner).

Zuccarello har vært en del av Minnesota-laget siden sommeren 2019. Oslo-mannen har over et tiår bak seg som NHL-proff, og tidligere har han spilt for New York Rangers og Dallas Stars.

Sist sesong noterte Zuccarello 67 målpoeng på 78 kamper. Ingen spillere i Wild har hatt flere målgivende pasninger (146) enn ham de siste fire årene.

Minnesota Wild starter den nye NHL-sesongen hjemme mot Florida Panthers 12. oktober.

