Oilers-sjefen bidro til å redde landslaget

Det opplyser hockeypresident Tage Pettersen til NTB. Tidligere i høst ble det kjent at forbundet måtte sette all landslagsaktivitet, med unntak av på U20-laget for menn, på pause ut året.

Årsaken er store økonomiske vanskeligheter som følge av utfordringer med å innhente kommersielle midler. Nå ser plutselig situasjonen atskillig lysere ut.

– Siden vi måtte gi den kjedelige beskjeden om at vi skulle pause alt, har vi hatt en ambisjon om å få med støttespillere for å kunne gjennomføre i hvert fall én samling for samtlige landslag i løpet av de internasjonale vinduene i november og desember, sier hockeypresident Tage Pettersen til NTB.

Han bekrefter videre at en løsning for dette var klar torsdag. TV 2 har også omtalt saken.

Spleiselag

– Siste brikke falt på plass i går. Det betyr at en veldig kjedelig beskjed og situasjon plutselig er litt mindre kjedelig, sier hockeypresidenten.

Pettersen opplyser at rundt én million kroner er samlet inn for å berge en del samlingene som i utgangspunktet var avlyst.

Flere aktører står bak spleiselaget som nå er på plass.

– Det er blant Norsk Tipping, som gjør dette som en del av sine stadig tydeligere satsing på jente- og kvinnehockey. Dette har vært en klar føring for deres bidrag, sier Pettersen – og fortsetter:

– Noe bidrag har også kommet fra Elitehockey, som eies av forbundet og klubbene sammen. I tillegg har Tore Christiansen i Oilers bidratt.

Optimisme

Pettersen legger ikke skjul på at det betyr mye å berge noe av landslagsaktiviteten som for bare kort tid siden var besluttet droppet.

– Det betyr mye for spillerne og apparatet rundt lagene. Det handler om at det de driver med blir verdsatt. I tillegg er det viktig sportslig inn mot 2024 at man får gjennomført noe som var planlagt, sier hockeytoppen.

Han sier at administrasjonen i forbundet nå skal bruke tid på å legge en plan for aktiviteten som kan gjenopptas. En av utfordringen er at man allerede har takket nei til enkelte turneringer, og at det er uvisst om plassen fortsatt står ledig.

Pettersen er optimistisk.

– Vi har hatt gode relasjoner og dialoger med flere av disse, sier han.

I august ble det kjent at Norges Ishockeyforbund endte på et stort underskudd i fjor og sto i en svært krevende økonomisk situasjon. I kjølvannet ble det konkludert med at generalsekretær Ottar Eide ikke lenger hadde styrets tillit.

