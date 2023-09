Hangeland-utvalget vil ha en ny nasjonal vinterturnering for norsk fotball

Tanken er at norske klubber også skal få spille konkurransekamper i seriepausen på vinterstid. Hangeland-utvalget foreslår at en prosjektgruppe skal utarbeide et forslag til en slik løsning.

Utvalget har sett på terminlister og konkurransestruktur i norsk fotball for årene 2024 og 2025. Det gjelder Eliteserien og 1. divisjon for menn.

Mandatet har vært å se på hvordan toppklubbene kan frå økt antall konkurransekamper som vil styrke den sportslige kvaliteten og øke inntektene til norsk fotball.

– Målet er at vi skal komme oss til rankingnivå 14 i Europa. NFF og klubbene selv har vedtatt det sammen. Grunnen er at da får vi et ekstra lag med i europacupene og en enklere vei inn i gruppespillet. Akkurat nå er vi på rankingnivå 15, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Ved siden av Hangeland har utvalget bestått av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og klubbene i de to nevnte divisjonene.

Forslagene oversendes styrene i NFF og NTF for videre behandling.

