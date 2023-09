Finale i mai og ny ligacup. Og Kjelsås-fordelen forsvinner

I hvert fall blir det slik hvis det såkalte Hangeland-utvalget får det som det vil, og mye tyder på at det blir slik.

For innstillingen er enstemmig og i utvalget har både NFF, Norsk Toppfotball, toppklubber, breddeklubber og supportere vært representert.

Og endring av cupen trenger man ikke ta på et fotballting, det er NFF-styret som bestemmer. Ville man foreslått endring av seriestrukturen, måtte det tas på tinget.

Fotball i endring

– Jeg vil ikke forskuttere noe om hva NFF-styret bestemmer, men her har vi et godt grunnlag for beslutning. Fotballen er i endring og det får konsekvenser uansett hva vi velger, sa NFF-president Lise Klaveness under presentasjonen på Ullevaal stadion fredag.

Årets cupfinale spilles så sent som 9. desember og da kan det i teorien være minusgrader og snø i Oslo. Tidspunktet skyldes en tettpakket terminliste, og etter nye krav fra både Fifa og Uefa vil den bli enda tettere i fremtiden.

Men det er sterke motstemmer både i klubbene og blant supportene. Cupfinale som avslutning av sesongen står sterkt i Norge.

Unntak i 2024

Neste år blir et unntaksår der hele cupen avvikles på våren med finale i mai, mens den fra 2025 vil bli avviklet med de første rundene høsten 2024.

Men regelen om at lavest rangerte lag får hjemmekamp, vrakes. Det innebar at Kjelsås fikk hjemmekamper i alle runder fra 2. runde til semifinalen. Nå blir det trekning uten betingelser.

Utvalget vurderte også å snu hele sesongen for seriespillet, men gikk bort fra det.

– Vi beholder samme seriestruktur på grunn av klimahensyn og vi beholder også 16 lag i de to øverste divisjonene, sier Brede Hangeland til Dagsavisen.

En ny ligacup

Nyskapningen i utvalgets arbeid heter Ligacup, en slags vinterserie som skal gis tellende status. Detaljene her er ikke utarbeidet, men man tenker seg at vinneren kan få en plass i Europa. Da blir den attraktiv for toppklubbene.

– Nå har vi en lang periode med treningskamper uten noen struktur, vi må få opp det sportslige nivået, men seriesesongen vil vi skal vare fra mars til november, sier Hangeland.

– Fotball er kultur og nostalgi, men også utvikling. Mellom 1. runde og cupfinalen har vi opplevd synkende interesse for cupen, sier Klaveness.

Med ny cupturnus mener Hangeland det også åpner seg en mulighet for en bredere kvalifisering for å komme inn i cupen.

PS. Kvinnenes cupoppsett er ikke vurdert av utvalget, heller ikke annetlagenes plass i seriesystemet.

