Tapte cupfinale uten skadeplaget Messi: – Han vil spille før sesongslutt

Uten Messi og hans tidligere lagkamerat i Barcelona, Jordi Alba, slet Miami med å holde tritt med Houston, og lå under med 0-2 allerede ved pause.

Etter kampen opplyste Miami-trener Gerardo Martino at Messis skade var så omfattende at de ikke ønsket å risikere noe, men at argentineren snart er tilbake på banen.

– Han kunne absolutt ikke spille noen minutter. Vi ønsket ikke å ta noen risiko, sa Martino og la til:

– Han vil helt klart spille før sesongen er over. Vi tar det kamp for kamp og ser hvordan det går. Vi venter på tommel opp fra det medisinske apparatet.

Fem kamper

Det gjenstår fem kamper før MLS-sluttspillet, og Inter Miami har en stor jobb foran seg om de skal være med der. Martino sa samtidig at det var et preget lag ute på gressmatta onsdag.

– Vi så veldig slitne ut. Vi begynner å kjenne på konsekvensene av å spille mange kamper.

Houston gikk opp i 1-0 etter 24 minutters spill på en kontring der Griffin Dorsey skjøt hardt inn i nærmeste stolpe etter pasning fra brasilianeren Artur. Det andre målet kom etter straffe bare ni minutter senere, ekspedert kontant i nettmaskene av franskmannen Amine Bassi.

Annullert

Houston fikk et mål annullert etter VAR i andre omgang før Miami fikk sitt trøstemål på overtid ved innbytter Josef Martinez.

Seieren var Houstons andre i finalen i US Open etter at de også gikk til topps i 2018.

Miami vant på sin side ligacupfinalen i august, da med Messi på banen. Nå må laget konsentrere seg om å klare å nå sluttspillet i MLS.

Lionel Messi ble skadd i kampen mot Toronto FC forrige onsdag. Han måtte gå av banen etter bare 37 minutter. Inter Miami vant likevel kampen mot Toronto med 4-0. Nordmannen Sigurd Rosted spilte hele kampen for Toronto FC.