Økonomitrøbbel i Toppserien – fire nye klubber i rød sone

NFF publiserte torsdag tallene som dokumenterer den finansielle tilstanden til klubbene i norsk toppfotball.

Oversikten viser et samlet oppsving i inntekter, men likevel greier ikke en del klubber å komme i balanse økonomisk. I rapporteringen fordeles klubbene i kategoriene grønn, gul og rød ut fra hvordan økonomien ser ut.

I Eliteserien er Aalesund eneste klubb som havner i rød sone med utgangspunkt i halvårsrapporteringen 30. juni i år. Sunnmørsklubben var ved nyttår i gul sone, men har nå falt ned et nivå. Det innebærer at den pålegges å utarbeide en handlingsplan.

Odd, Sandefjord, Strømsgodset og Tromsø var alle i rød sone ved forrige rapportering, men er nå i gul sone. I Toppserien for kvinner har fire klubber gått motsatt vei: Arna-Bjørnar, LSK Kvinner, Røa og Åsane.

I tillegg er John Arne Riises Avaldsnes fortsatt i rød sone etter også å ha vært det ved nyttår.

Må over på handlingsplaner

Klubber som er i rød sone kan bli pålagt å utarbeide og følge handlingsplaner for å bedre egen økonomi.

– Det er bekymringsfullt at såpass mange klubber i Toppserien ikke greier å opprettholde balanse i økonomien sin. Videre er det ikke gode signaler at man også ved denne rapporteringen opplever at klubber ikke når sine egne delmål i handlingsplanene for å tilfredsstille kravene i det finansielle oppfølgingssystemet, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i en uttalelse.

– Balanse i den økonomiske driften har vært, og kommer til å være viktig også i tiden som kommer, legger han til.

I 1. divisjon for menn er fire klubber i rød sone ved rapporteringen i juni. Det gjelder Bryne, Raufoss, Sandnes Ulf og Start. Raufoss og Sandnes Ulf var i samme situasjon ved nyttår og følger allerede en fastlagt handlingsplan.

Som følge av fallet i kategori har klubblisensnemnda vedtatt at Aalesund, Røa, Bryne, Start og Arna-Bjørnar må utarbeide handlingsplaner.

Irettesettelse til LSK

LSK Kvinner er ilagt en irettesettelse som følge av det som beskrives som brudd på tidligere inngåtte handlingsplaner. Til romeriksklubben stilles det nå krav om positiv egenkapital.

I 2. divisjon for menn er Gjøvik-Lyn eneste lag i rød sone. Der har klubben vært i lang tid. I mai ble klubben trukket ett poeng, og nå er det vedtatt at tre nye poeng ryker.

«Mange evner å balansere inntekter og kostnader, mens andre tar økonomisk risiko som over tid vil gi klubbene økonomiske utfordringer», skriver NFF om situasjonen på tredje nivå i norsk herrefotball.

Generelt har NFF konkludert med at økonomien til toppklubbene stort sett er god. Det skyldes økte inntekter fra medieavtaler og salg av spillere. Variasjonene er samtidig store.

Det finnes samtidig bekymringer.

– Siste året har vi sett en større økning på kostnadssiden enn på inntektssiden, noe som ikke kan fortsette. Vi vil nå jobbe tett videre med både de klubbene som er i handlingsplaner, og de som skal etablere handlingsplaner, for å sikre at de tar god kontroll over egen økonomi. Det å etablere robuste økonomier i konkurranser hvor det hele veien kjempes om sportslige resultater er ekstremt krevende, sier seksjonsleder for klubbstøtte i fotballforbundet, Rune Nordhaug.

