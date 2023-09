NFF retter skarp kritikk mot Uefa – ønsker ikke russiske landslag inn i varmen

Det var tirsdag at styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å gjenåpne døren for russiske U17-landslag, som har vært utelukket fra konkurranser siden Russlands invasjon av Ukraina.

Styrevedtaket ble begrunnet med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

– Vi var ikke kjent med at saken skulle behandles i Uefa, og vi må kunne forvente en bedre saksbehandling av Uefa i en så viktig sak. Vi står fast ved vår holdning om at norske lag ikke skal spille mot russiske lag så lenge krigen pågår, sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

– Dette er en holdning hele norsk idrett står samlet om i solidaritet med Ukraina, og som også må sees som en del av sanksjonene som Europa har samlet seg om, både myndigheter, næringsliv og idrett, fortsetter hun.

Kritiserer Uefa

Uefa er av en annen mening enn NFF.

– Det er spesielt opprørende at en generasjon med barn på grunn av konflikten (krigen i Ukraina) fratas retten til å spille internasjonal fotball, sto det i en uttalelse fra Uefa.

Fotballpresident Klaveness sier følgende om det argumentet:

– I utgangspunktet støtter vi holdningen om at barn ikke skal ekskluderes fra fotball eller andre arenaer på grunn av voksnes og myndigheters handlinger. Dette er et hensyn som skal og bør stå veldig sterkt, uansett situasjon. Fotball skal binde sammen, ikke splitte.

– Vi vurderer likevel at det i denne ekstraordinære situasjonen er for vanskelig å skille landslagsfotball fra nasjonen Russland og regimets behov for å bruke toppfotball som en del av sin propaganda, og at det ikke er rimelig å gjøre en slik retrett nå uten at det er basert på en grundigere involvering og utredning av hvordan hensynet til nøytralitet og solidaritet vil bli ivaretatt ved en slik beslutning, sier Klaveness.

Russland kan få plass allerede i EM-kvalifiseringen i høst. Administrasjonen i Uefa har fått grønt lys til å jobbe med dette, selv om trekningen allerede er gjennomført.

Stor motstand

Det understrekes at kamper med russiske lag skal spilles uten Russlands flagg, nasjonalsang eller landslagsdrakt, og ikke på russisk jord.

Englands Fotballforbund (FA) gikk allerede tirsdag ut og sa at det ikke ville godta Uefas vedtak.

– Vi støtter ikke avgjørelsen om å la Russland delta i aldersbestemte mesterskap, og vi står på at England ikke vil spille mot Russland, sa en talsperson for FA til nyhetsbyrået Reuters.

Dagen etter kom en rekke andre nasjoner etter: Sverige, Danmark, Ukraina og Polen.

– Forbundsstyret tok en veldig tidlig beslutning da Russland gikk til sitt uakseptable angrep på Ukraina om at vi ikke hadde til hensikt å delta i konkurranseaktiviteter med russiske deltakere, sier Sveriges fotballpresident Fredrik Reinfeldt på en pressekonferanse.

Ble overrasket

Han påpeker videre at Sveriges svar på Norges idrettsforbund, Riksidrottsforbundet, har vedtatt at russiske deltakere ikke er tillatt i barne- og ungdomsidretten i Sverige.

– Vi har heller ikke tenkt å spille mot russiske lag utenfor Sverige, sier Reinfeldt.

Den polske fotballpresidenten Cezary Kulesza er på samme linje.

«Jeg ble overrasket over gårsdagens uttalelse fra Uefa-styret. Hvis russiske landslag får delta i turneringer, kommer ikke våre landslag til å konkurrere mot dem. Det er den eneste riktige avgjørelsen», skriver Kulesza på X/Twitter.

I Danmark var fotballforbundet tidlig ute med sitt syn i saken onsdag.

– Vi kommer ikke til å se et dansk landslag som spiller mot et russisk landslag – uansett alder. Det vil jeg understreke. DBUs posisjon er den samme som den alltid har vært, uttalte kommunikasjonssjef i DBU, Jakob Høyer, til nyhetsbyrået Ritzau.