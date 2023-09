Moumbagna sendte Glimt til cupfinale med drømmescoring: – Sykeste jeg har sett

Glimt tok ledelsen to ganger ved Ulrik Saltnes og Faris Moumbagna, men Andrej Ilic utlignet begge ganger med hodestøt på innlegg fra Christian Borchgrevink.

Kampen sto og vippet og var på vei mot ekstraomganger da Moumbagna i det 86. minutt la seg rett ut i lufta og saksesparket et innlegg fra Fredrik Bjørkan utgbart i mål.

– Det var ren refleks, det er ikke noe man kan trene på. Jeg tenkte jeg kunne forsøke, og det handlet bare om å treffe ballen rent. Det gjorde jeg, sa matchvinneren til TV 2.

På overtid av overtiden scoret Adam Sørensen 4-2 i tomt mål da VIF-keeper Jacob Storevik hadde gått fram på en dødball. Laget var veldig nær utligning, men Nikita Haikin fikk kastet ut armen og slått ut Ilics forsøk på å score et tredje hodemål.

Amahl Pellegrino scoret fire mål da Glimt slo Vålerenga i serien søndag, men torsdagen tilhørte Moumbagna.

– 3-2-målet er noe av det sykeste jeg har opplevd på en fotballbane. Jeg visste at Faris er god, men ikke at han er så god, sa Patrick Berg til TV 2.

Seieren betyr at Glimt møter Molde i cupfinale på Ullevaal 9. desember. Det blir et revansjoppgjør for finalen i mai i fjor, da romsdalslaget vant sin femte cuptittel. Glimt jager sin tredje NM-triumf 30 år etter den forrige.

Vålerenga spilte semifinale for første gang på 15 år, men må vente videre på den første finalen og tittelen siden 2008.

Sjokkstart

Glimt lot knapt hjemmelaget røre ballen de første minuttene. Fra avspark hadde laget ballen i 21 trekk. Etter et par kjappe gjenvinninger kom 12 nye Glimt-trekk, og så lå ballen i Vålerenga-målet etter vel to minutter.

Tobias Gulliksen satte fart med ballen innover fra høyre kant og spilte til Patrick Berg, som på første berøring slo en smart stikker til Ulrik Saltnes. Han dro seg rundt Aaron Killi Olsen og tuppet i mål.

Vålerenga lot seg ikke knekke av motstanderens sjokkstart og spilte seg inn i kampen. I det 15. minutt kom utligningen etter et flott angrep. Magnus Riisnæs fikk en fin crossball og slo et enda finere innlegg mot lengste stolpe. Der kunne Borchgrevink beine ballen forbi keeper Nikita Haikin og på hodet til Ilic, som stanget den i tomt bur.

Cupdramatikk

Hjemmelaget ga seg ikke radet opp flere sjanser i rask rekkefølge. Mohamed Ofkir skjøt utenfor fra god posisjon før Henrik Bjørdal, Peter Strand og Ilic satte Haikin på store prøver i løpet av et par hektiske minutter.

I motsatt ende av banen fikk Gulliksen ballen i gave fra Elias Hagen, men skjøt rett på keeper Jacob Storevik.

Glimt innledet også den andre omgangen best og tok fortjent ledelsen igjen i det 56. minutt. Fredrik Bjørkan fikk god tid til å lade innleggsfoten etter en VIF-klarering, og Faris Moumbagna gikk uhindret opp mellom Olsen og Fredrik Oldrup Jensen og nikket ballen inn.

Svaret kom bare tre minutter senere, da Elisa Hagen førte opp på en kontring og spilte fram Borchgrevink på høyresiden. Kombinasjonen fra 1-1-målet slo til igjen da Ilic knuste Brede Moe i lufta på det presise innlegget fra høyrebacken og stanget ballen i mål.

Kjempesjanser

Begge lag ropte på straffe etter at ballen var borti en motstanderarm, på henholdsvis Olsen og Berg, men dommer Tore Hansen gjorde gode avgjørelser da han det passere.

I det 85. minutt måtte Storvik ut i full strekk for å slå et skudd fra Albert Grønbæk til corner, men minuttet etter var det ingen bønn da Moumbagna scoret sitt drømmemål.

Vålerenga hadde to store sjanser til utligning på overtid, men det skulle bli Glimts kveld i Oslo.

---

Kampfakta

NM fotball menn torsdag, semifinale:

Vålerenga – Bodø/Glimt 2-4 (1-1)

Intility Arena, 10.863 tilskuere

Mål: 0-1 Ulrik Saltnes (3), 1-1 Andrej Ilic (15), 1-2 Faris Pemi Moumbagna (56), 2-2 Ilic (59), 2-3 Moumbagna (86), 2-4 Adam Sørensen (90).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Magnus Riisnæs, Elias Hagen, Vålerenga, Albert Grønbæk, Tobias Gulliksen, Bodø/Glimt.

Vålerenga (3-2-3-2): Jacob Storevik – Eneo Bitri, Aaron Kiil Olsen, Fredrik Oldrup Jensen – Christian Borchgrevink, Magnus Riisnæs – Petter Strand, Elias Hagen, Henrik Bjørdal (Simen Juklerød fra 90.) – Mohamed Ofkir (Torgeir Børven fra 74.), Andrej Ilic.

---