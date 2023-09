Idrettspresidenten ut mot omstridt Uefa-grep: – Går imot IOCs anbefaling

– NIF har helt siden februar i fjor hatt et klart standpunkt om at vi ikke ønsker russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Norsk og nordisk idrett er omforent rundt dette standpunktet, og dette er kommunisert til alle internasjonale organisasjoner vi har en knyting til, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai til NTB.

Idrettstoppen retter videre kritikk mot Uefas nye grep.

– Norges idrettsforbund er kritiske til Uefas vedtak som går imot IOCs anbefaling til de internasjonale særforbundene om ikke å tillate nøytrale lag fra Russland og Belarus i internasjonale idrettskonkurranser. NIF deler Norges Fotballforbund sitt standpunkt og vurderinger om ikke å tillatte russiske landslag tilbake i internasjonal idrett, sier Al-Samarai.

Kritisk Klaveness

Det var tirsdag at styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å gjenåpne døren for russiske U17-landslag, som har vært utelukket fra konkurranser siden Russlands invasjon av Ukraina.

Styrevedtaket ble begrunnet med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

Fotballpresident Lise Klaveness rettet torsdag kraftig kritikk mot det europeiske forbundet for både håndteringen og den nye linjen man nå har lagt seg på overfor Russland.

– Vi var ikke kjent med at saken skulle behandles i Uefa, og vi må kunne forvente en bedre saksbehandling av Uefa i en så viktig sak. Vi står fast ved vår holdning om at norske lag ikke skal spille mot russiske lag så lenge krigen pågår, sa Klaveness.

Lag utelukket

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet tidligere i år for at russiske enkeltutøvere kan få tilgang til å konkurrere igjen under strenge nøytralitetsprinsipper.

IOC var samtidig tydelig på at åpningen som ble gitt ikke gjaldt lag, uavhengig av om strenge betingelser ble etterlevd.

Det er inntil videre ikke tatt stilling til om russiske og belarusiske utøvere skal kun delta under neste års OL i Paris.