Hovland starter med stjerneskuddet Åberg i Ryder Cup

23-årige Åberg er bare nummer 80 på verdensrankingen, men han har hatt en kometaktig karriere. Hovland er nummer fire i verden. Homa og Harman er henholdsvis nummer sju og ni.

Hovland og Åberg gikk sammen på de første rundene av det europeiske PGA-mesterskapet på Wentworth nylig. De spilte også sammen da Europa-laget testet banen i Roma for to uker siden, og på to av tre treningsdager denne uka.

Hovland imponerte voldsomt på trening torsdag med hull-i-ett på 5. hull.

Nordmannen snakket pent om svensk golf under en pressekonferanse tirsdag.

– Det var fem svensker på Europa-laget som vant Solheim Cup, og det er kult. De har god golfkultur, og det er mange svensker på PGA-touren, sa han.

På mennenes verdensranking er beste svenske nummer 68. Åberg har tre landsmenn foran seg, men han kom med på Ryder Cup-laget etter å ha vist storform i det siste.

Den norsk-svenske duoen slår ut 07.50 fredag morgen på Marco Simone-banen utenfor Roma som oppgjør nummer to av fire. Det hele starter et kvarter tidligere med Jon Rahm/Tyrrell Hatton mot Scottie Scheffler/Sam Burns.

Stjernespekket

De to siste kampene er Shane Lowry/Sepp Straka mot Rickie Fowler/Collin Morikawa og Rory McIlroy/Tommy Fleetwood mot Xander Schauffele/Patrick Cantlay. Alle de sju fremste på verdensrankingen skal i aksjon i de fire første kampene.

Etter at foursome er unnagjort (der spillerne slår annenhver gang på samme ball) blir det fire kamper med fourball. Da har hver spiller sin egen ball, og lagets beste resultat blir tellende i kampen om hvert hull.

Også lørdag er det fire kamper foursome og fire kamper fourball før det hele avsluttes med tolv singlekamper søndag. Laget som først oppnår 14,5 poeng vinner.

Ny strategi

Det er Europa-kaptein Luke Donald som bestemte at det skulle være foursome først. Europa har tradisjonelt vært best i den formen for parspill. Siden 1997 har Europa likevel alltid innledet med fourball i hjemmekampene.

– På bakgrunn av statistisk analyse har vi valgt å starte med foursome denne gang. Vi vil gjerne ha en god start, og vi sender fire sterke duoer på banen i håp om å ta ledelsen, sier Donald.

USA er tittelforsvarer etter utklassingsseieren på hjemmebane for to år siden. Amerikanerne har derimot ikke klart å vinne på europeisk mark siden 1993.