Cupfinalen kan bli flyttet til våren hvert år

Brede Hangeland har ledet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvordan toppklubbene kan få økt antall konkurransekamper som styrker den sportslige kvaliteten og øker inntektene til norsk fotball. Arbeidet er nå fullført, og innstillingene skal legges fram fredag.

Ifølge VGs opplysninger vil utvalget foreslå at cupen starter om høsten og avsluttes med finale neste vår. Dermed vil NM-turneringen følge samme sesong som de fleste europeiske land.

I norsk fotball har sesongen vært gjennomført i ett kalenderår. Tidligere pleide cupfinalen å spilles i slutten av oktober, men med utvidet sesong har den i senere tid ofte vært spilt i desember. Slik blir det også i år.

På grunn av koronapandemien gjorde man et unntak for å få gjennomført turneringene, og de to foregående utgavene av cupen hadde sluttrunder og finale om våren.

I fjor ba alle de 32 toppklubbene om å få beholde den tradisjonelle cupløsningen, men Hangeland-utvalget vil det altså, ifølge VG, annerledes.